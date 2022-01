Coronavirus, ancora un decesso al Cardarelli e 2 ricoveri, 415 nuovi positivi e 353 guariti nelle 24 ore

Ancora una giornata luttuosa sul fronte della battaglia contro il coronavirus in Molise. Si registra un decesso: non ce l’ha fatta un uomo di 80 anni di San Felice del Molise che si trovava in Malattie Infettive.

I morti totali per Covid in Molise, purtroppo, salgono a 520. Non si registrano trasferimenti, ma ci sono due nuovi ricoveri: pazienti di Campomarino e Sesto Campano Oggi c’è un dimesso: un paziente di Palermo. I ricoverati totali restano 19, di cui 18 in Malattie Infettive e 1 in Terapia Intensiva.

Oggi si registrano 415 nuovi casi, tra molecolari e antigenici, su 3236 tamponi processati, per una percentuale di positivi su tamponi che si attesta al 12,8%.

I tamponi molecolari processati sono stati 1.160 ed i positivi riscontrati 69. I tamponi rapidi processati sono stati 2.076 ed i positivi riscontrati 346. Oggi registrano 353 guariti.

I Comuni con il maggior numero di nuovi positivi sono: Bojano 14, Campobasso 61, Isernia 40, Macchiagodena 11, Riccia 10, Termoli 50. Venafro 30.