Nazionalisti europei, raduno domani in nuova sede Forza Nuova a Roma

(Adnkronos) – Sciolta la riserva sul luogo definito per il raduno dei nazionalisti europei a Roma. Dopo il forfait da parte dell'albergo originariamente scelto per ospitare l'iniziativa, a quanto apprende l'Adnkronos gli organizzatori hanno deciso di ripiegare sulla nuova sede di Forza Nuova nel quartiere Tuscolano. L'appuntamento, dunque, con i leader europei dell'Alliance for Peace and Freedom è alle 11 di domani in via Genzano 164. L'incontro segue una prima riunione che si è svolta oggi nel viterbese e arriva successivamente allo scambio di mail tra l'hotel nel cuore di Roma, individuato in una prima fase per ospitare l'Afp, e gli avvocati di Forza Nuova. Nella mail inviata dal front office manager della struttura, infatti, si dichiarava l'improvvisa inagibilità del centro congressi a causa di un 'guasto' avvenuto il giorno stesso. Da lì la pronta diffida, da parte degli avvocati del movimento di Roberto Fiore, ad adempiere all'accordo "eliminando le problematiche rappresentate". Diffida finita in un nulla di fatto, con il convegno costretto a spostarsi al Tuscolano. (di Silvia Mancinelli) —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)