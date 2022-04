Cronaca nazionale/ Due morti sul lavoro a poche decine di chilometri uno dall’altro

E’ insopportabile la sequela di notizie di incidenti sul lavoro mortali, a testimonianza che sulla sicurezza non si fa mai abbastanza. Due operai sono morti a poche ore di distanza in Piemonte, entrambi in provincia di Cuneo. A Roascio in località Sant’Anna è morto un muratore sessantenne, caduto da un’impalcatura a sei metri d’altezza mentre lavorava alla ristrutturazione di una casa. Probabilmente era solo al momento della tragedia ed è deceduto sul colpo, come hanno constatato i soccorritori.

L’altro incidente sul lavoro è avvenuto a poche decine di chilometri di distanza, in un’azienda a Villanova Mondovì, dove un 50enne è rimasto schiacciato in una macchina insacchettatrice. A dare l’allarme sono stati i colleghi: l’uomo è morto poco dopo per le gravi ferite riportate.

In entrambi i casi sono intervenuti i vigili del fuoco, i carabinieri e lo Spresal.

Foto di repertorio