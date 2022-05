Malati di Alzheimer, Aida Romagnuolo: “dalle parole ai fatti, subito un centro diurno ad Isernia”

Durante gli ultimi lavori del Consiglio regionale non è mancato l’assenso alla realizzazione di un centro diurno per i malati di Alzheimer ad Isernia. Una richiesta portata in aula, attraverso un ordine del giorno collegato alla Legge di Stabilità e approvato all’unanimità, dalla consigliera Aida Romagnuolo.

“In Molise – ha sottolineato – si contano tra i 5mila e i 6mila malati di Alzheimer, una patologia neurodegenerativa a decorso cronico e progressivo che divora offuscando i ricordi, distruggendo le cellule del cervello causando un deterioramento irreversibile fino a compromettere le normali attività giornaliere. Una malattia che richiede interventi sin dalla prima fase, affinché si rallentino e si arginino, il più possibile i danni. È dunque fondamentale il supporto, in sinergia, di medici, specialisti e fisioterapisti in centri specifici. A Campobasso è presente una struttura diurna dedicata, ma il territorio isernino ne è sfornito. Una ingiustizia per gli utenti. Tutti dovrebbero avere pari diritti. Ora – ha continuato Romagnuolo – subito risorse per dare concretezza alle parole e per non lasciare soli i malati di Alzheimer”