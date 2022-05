Cronaca nazionale/ Uomo e donna trovati morti in casa, s’ipotizza l’overdose

Erano morti da tempo e la macabra scoperta è stata fatto solo ora. E’ accaduto a Palestrina in provincia di Roma. I cadaveri di un uomo di 52 anni e una donna 60enne sono stati trovati in casa in avanzato stato di decomposizione. A dare l’allarme sono stati i vicini che hanno sentito il cattivo odore provenire dall’interno dell’appartamento.

I carabinieri con l’aiuto dei vigili del fuoco sono entrati scoprendo i due corpi distesi in camera da letto morti verosimilmente da diverso tempo.

Da un primo esame visivo non sarebbero stati trovati segni di violenza sui cadaveri, ma potrebbe trattarsi di overdose per la presenza di metadone nell’appartamento.

foto di repertorio