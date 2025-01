 L’europarlamentare del M5S Danilo Della Valle in visita a Campobasso per ascoltare le istanze del territorio

Campobasso ha accolto oggi l’europarlamentare del MoVimento 5 Stelle Danilo Della Valle, membro della Commissione per gli Affari Esteri (AFET) al Parlamento Europeo. Della Valle si occupa di politiche estere, commercio internazionale e diritti umani, con particolare attenzione al ruolo dell’Italia nelle relazioni globali e alla tutela dei territori in contesto internazionale.

Ad accoglierlo, il coordinatore del M5S Molise Antonio Federico, il coordinatore nazionale Enti Locali e consigliere regionale Roberto Gravina, i consiglieri comunali pentastellati di Campobasso insieme agli iscritti del gruppo di Campobasso.

Durante la visita, Della Valle è stato anche ricevuto dalla sindaca di Campobasso, Marialuisa Forte, insieme ad Antonio Federico e a una rappresentanza dei consiglieri comunali del MoVimento. L’incontro ha permesso un proficuo scambio di idee, toccando temi di sviluppo locale e le possibili connessioni con le opportunità offerte dalle politiche europee e internazionali.

Questa visita segue quella di ieri dell’europarlamentare Pasquale Tridico a Termoli, confermando l’impegno del MoVimento 5 Stelle nel costruire un dialogo costante tra i territori e le istituzioni europee.

Antonio Federico ha dichiarato: “La presenza di Danilo Della Valle e Pasquale Tridico in Molise dimostra quanto il MoVimento 5 Stelle sia attento a garantire che le istanze locali trovino una rappresentanza forte anche a livello europeo. Con il supporto di Della Valle possiamo rafforzare le opportunità per il Molise, valorizzandolo non solo a livello nazionale, ma anche nel contesto internazionale.”