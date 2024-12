Impianti da fonti rinnovabili, aree idonee e aree non idonee

Italia Nostra, Sezioni di Campobasso e di Isernia, hanno inviato una Nota alla

Regione Molise contenente alcune proposte per la individuazione delle aree idonee

e non idonee alla realizzazione di impianti da fonti rinnovabili, atteso che la Regione

medesima dovrà legiferare in tal senso entro il prossimo 2 gennaio (salvo proroghe)

ai sensi del DM 21 giugno 2024.

Le proposte formulate tengono conto dei punti che seguono:

a) la potenza energetica aggiuntiva da FER che il Molise dovrà raggiungere entro il

2030 è pari a ben 1.003 MW;

b) nel rispetto della Strategia Europea per la Biodiversità al 2030, che prevede un

ampliamento del 30% dell’attuale rete di aree protette attraverso un sistema

integrato di aree protette e di aree della Rete Natura 2000, anche il Molise dovrà

contribuire all’ incremento di tali aree con obbiettivi giuridicamente vincolanti di

ripristino della natura (attualmente solo un misero 1.42% del territorio molisano è

interessato da aree protette);

c) pur prevedendo la normativa in materia la massimizzazione delle aree idonee da

individuare al fine di agevolare il raggiungimento degli obiettivi, vanno comunque

rispettate le esigenze di tutela del patrimonio culturale e del paesaggio, delle aree

agricole e forestali, della qualità dell’aria e dei corpi idrici;

d) il “Piano Territoriale Paesistico-Ambientale di Area Vasta (PTPAAV)” della Regione

Molise non copre l’intero territorio, lasciando pressoché privo di vincoli una larga

porzione di quello centrale, pur di pregevole interesse ambientale, storico, culturale

e paesaggistico;

e) il “Principio di precauzione”, di cui dovrà tenersi conto, mira a prevenire i danni

ambientali, all’acqua, al suolo ed al paesaggio.

E’ di tutta evidenza che, in assenza di una oculata e responsabile scelta dei siti

da individuare come idonei e non idonei alla installazione di impianti eolici ed

agrivoltaici (in virtù del recente Decreto Agricoltura è vietato il fotovoltaico a terra),

tutto il patrimonio territoriale della nostra Regione sarebbe compromesso e

sicuramente devastato nel paesaggio, nell’ambiente naturale e storico-culturale e

fortemente danneggiato nel settore agricolo e turistico;

Sinteticamente, la proposta di Italia Nostra mira a far dichiarare come NON

IDONEE, tra le altre che sono state dettagliatamente elencate, innanzitutto le zone

tutelate dal Codice dei beni culturali e del paesaggio, prevedendo (le Regioni ne

hanno facoltà) fasce di rispetto di 7 km dal perimetro dei beni di particolare pregio

e di 1 km per i tratturi.

Come aree IDONEE, con talune limitazioni (ad esempio per terreni irrigui e per

aree destinate ad uso civico), sono state fortemente caldeggiate quelle già previste

ope legis dal suddetto DM; ossia, le superfici artificiali già edificate o urbanizzate,

come le coperture degli edifici, i parcheggi, i siti industriali e artigianali, in

corrispondenza di alcune infrastrutture, in aree dismesse o in altre aree

impermeabilizzate, etc, evitando nel modo più assoluto aree di particolare valore

culturale, naturalistico e paesaggistico e quelle ad esse limitrofe – come peraltro

raccomandato dalle Direttiva (UE) 2018/2001 e da altre leggi regolanti la materia -,

nel rispetto del principio più volte enunciato dalla stessa Direttiva europea della

“MINIMIZZAZIONE degli impatti sull’ambiente, sul territorio e sul paesaggio”.

Onde consentire il previsto coinvolgimento e la partecipazione del pubblico e

delle associazioni ambientaliste al procedimento di individuazione delle suddette

aree, come previsto dall’art. 6 della Convenzione di Aarhus, dalla Direttiva

2003/735/CE e dal Consiglio europeo del maggio 2003, dalla legge 241/1990,

nonchè dal d.lgs 152/2006 in tema di accesso a documenti di carattere ambientale,

Italia Nostra ha chiesto di rendere disponibili tutti i documenti istruttori e pareri

eventualmente redatti e/o acquisiti nel presente ed in futuro, in relazione al

procedimento stesso, chiedendo, altresì, di poter partecipare, con una sua

rappresentanza all’istituendo o già istituito tavolo di lavoro per l’attuazione del DM

21 giugno 2024.

Si auspica, quindi, che la Regione Molise voglia procedere con una transizione

energetica giusta, non oltremodo penalizzante rispetto a quanto già avvenuto ed

improntata alla tutela dell’Ambiente, del Paesaggio, delle tradizioni agroalimentari e

quindi della propria identità culturale, in coerenza con i principi fondamentali della

nostra Costituzione e in contrapposizione ad ogni forma di speculazione.



Avv. Gianluigi Ciamarra

Presidente Italia Nostra Campobasso