Sostegno a società ed enti di promozione sportiva: dalla giunta regionale risorse per 900mila euro

Armandino D’Egidio: «Lo sport può e deve essere una leva di sviluppo per la valorizzazione del territorio» sostenere le società e gli enti di promozione sportiva per valorizzare, contemporaneamente, anche il territorio molisano: questo l’obiettivo della Regione Molise che ha stanziato 900mila euro (divisi in due annualità da 450mila ciascuna) per il finanziamento relativo all’Avviso pubblico “Intervento a sostegno delle società e degli enti di promozione sportiva”. La delibera (n.543) della Giunta regionale del Molise è dello scorso 29 novembre 2024.

L’obiettivo dell’intervento è quello di riconoscere il ruolo dello Sport come un vero e proprio strumento di educazione sociale ed una delle forme di promozione più efficaci per il territorio, grazie alle sue capacità di esaltare le peculiarità geografiche e quelle turistico-sociali.



«Partendo dalla promozione dello sport – ha detto il consigliere regionale Armandino D’Egidio (che oltre alla delega allo Sport ha anche quelle legate alla Semplificazione dei procedimenti amministrativi e Agenda digitale) – quale veicolo di inclusione anche delle categorie fragili della popolazione, si può lavorare per la valorizzazione del territorio molisano e delle sue risorse.



Ringrazio il Presidente della Giunta regionale, Francesco Roberti, per la sensibilità dimostrata: si tratta di un’occasione importante per potenziare le infrastrutture e contribuire a migliorare la qualità della vita dei nostri ragazzi; non dimentichiamo infatti che lo sport è uno strumento importante di inclusione e coesione sociale che promuove la bellezza dello stare insieme, la necessità di rispettare le piccole regole quotidiane e una maggiore conoscenza di sé e dell’altro.



Un plauso – ha continuato D’Egidio anche a dirigenza e funzionari del Servizio Politiche Culturali, di Promozione Turistica e Sportiva, Rapporti con i Molisani nel Mondo della Regione Molise i quali hanno curato e cureranno tutti gli adempimenti riguardanti l’avviso.



Mi auguro – ha concluso D’Egidio – che la sinergia tra istituzioni ed enti sia sempre più salda per un percorso legato alla promozione della cultura sportiva come occasione di aggregazione e di crescita culturale e sociale».



Nello specifico l’azione “Intervento a sostegno delle società e degli enti di promozione sportiva – 1^

edizione” approvata con DGR 213/2024 prevede il sostegno “…alle società e agli enti di promozione

sportiva senza fini di lucro, aventi sede legale o almeno una sede operativa sul territorio regionale,

nell’ambito dell’attività annuale, anche attraverso il supporto alla realizzazione di eventi e manifestazioni di

valenza regionale, interregionale e nazionale (un evento è considerato regionale se sono coinvolti atleti

provenienti solo dalla regione Molise, interregionale se sono coinvolti atleti provenienti da almeno un’altra

Regione oltre il Molise, nazionale se gli atleti provengono da almeno 2 regioni oltre il Molise).

L’iniziativa supporta le Associazioni Sportive Dilettantistiche, le Società Sportive Dilettantistiche, i Comitati

regionali delle Federazioni sportive e gli Enti di promozione sportiva che attraverso le loro attività si sono

affermate o vorranno affermarsi come catalizzatori di interesse di ampi target di pubblico nell’ambito dello

sport…”.

L’amministrazione regionale – come ha anticipato il consigliere D’Egidio – attraverso il sostegno ai suddetti

organismi, si propone di contribuire al loro consolidamento e sviluppo nella fase post covid, con lo scopo di

tutelare e al contempo valorizzare lo sport e il territorio molisano.

L’obiettivo perseguito è quello di sostenere le compagini che operano in ambito sportivo e allo stesso

tempo valorizzare le attività sportive dell’intero territorio regionale, mediante il coinvolgimento del più

ampio pluralismo di attori e la molteplicità delle espressioni sociali capaci anche di diffondere l’identità del

Molise.



In sintesi, la Regione Molise intende sostenere l’organizzazione di eventi e di manifestazioni sportive a

valenza regionale, interregionale e nazionale per valorizzare il territorio.

Tra i principali obiettivi: promuovere lo sport e il territorio anche come strumento per favorire azioni di

integrazione; promuovere il perseguimento di un corretto stile di vita e la diffusione della cultura della

salute anche attraverso lo sport; promuovere l’offerta diversificata delle attività sportive; garantire

un’offerta di eventi sportivi caratterizzati da standard qualitativi elevati; proporre eventi/manifestazioni

itineranti organizzati anche al fine di includere le categorie fragili della popolazione; incentivare forme di

cooperazione tra soggetti pubblici e privati anche nazionali e internazionali; promuovere

eventi/manifestazioni sportive che includano più contesti territoriali del Molise; promuovere eventi sportivi

ecosostenibili; favorire la pratica sportiva in un’ottica di promozione del patrimonio culturale e

naturalistico-ambientale.