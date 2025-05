“Un mosaico per il Giubileo”, un’opera collettiva degli studenti del Liceo Artistico Manzù

Nel tempo speciale del Giubileo, l’arte si fa espressione viva di fede e partecipazione. Sabato 10

maggio 2025, alle ore 11:00, nel Cortile del Seminario Arcivescovile di Campobasso (Via

Mazzini, 80), sarà inaugurato il mosaico realizzato dalla classe III B del Liceo Artistico “G.

Manzù” di Campobasso, anno scolastico 2025.

L’opera è frutto di un progetto promosso dall’Arcidiocesi di Campobasso–Bojano, attraverso

l’Ufficio Pastorale della Cultura, in collaborazione con l’istituto scolastico. I laboratori della

scuola si sono trasformati in luoghi di intensa creatività e riflessione spirituale, dando vita a un

mosaico che unisce bellezza artistica, impegno educativo e dimensione simbolica.

L’inaugurazione sarà presieduta da S. Ecc. Mons. Biagio Colaianni, Arcivescovo Metropolita.

Il mosaico, sotto la guida della prof.ssa Teresa Mastrangelo e con il coordinamento della referente

PCTO, prof.ssa Maria Cirelli, è molto più di un prodotto artistico: è un segno tangibile di unità,

speranza e dedizione. Una testimonianza duratura dell’entusiasmo dei giovani e della loro

partecipazione al cammino giubilare dell’intera comunità diocesana.

Tutti sono invitati a partecipare.