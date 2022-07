Trasporti: martedì 12/7 sciopero dipendenti Atm

Sindacati e lavoratori lamentano il comportamento dell’azienda che, a loro avviso, “disattende i diritti dei lavoratori, contravvenendo finanche agli obblighi più elementari previsti dal Contratto nazionale di lavoro del settore, per non parlare del pessimo servizio riservato all’utenza e ai cittadini molisani”. Dito puntato anche in direzione della classe politica “che sta tollerando e sottacendo tali comportamenti”. Pertanto martedì prossimo 12 luglio i dipendenti ATM hanno proclamato uno sciopero.