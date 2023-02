Congresso PD, il Basso Molise sceglie Bonaccini

Nella prima fase del Congresso costituente del Partito Democratico, con lo 85% dei consensi, Stefano Bonaccini è risultato il più votato, tra i candidati che concorrevano alla Segreteria nazionale, nei circoli del Partito Democratico della Federazione del Basso Molise. Seconda Elly Schlein con lo 8%, terzo Gianni Cuperlo con il 6% e quarta Paola De Micheli con lo 0,9%.

“Un Congresso importante, utile a ricostruire un percorso con tutti coloro che vogliono, con forza, reagire alle scelte squilibrate di questo governo di centro destra incapace di progettare un futuro per chiunque in questo Paese. Ben trecento tesserati che hanno espresso la loro volontà politica e che ringrazio, per aver messo a disposizione del partito le loro energie per raggiungere questo importante risultato politico.

Ringrazio, inoltre, il Segretario regionale Vittorino Facciolla, i Segretari di Circolo, il Presidente della Commissione Leo D’Alessio e i componenti della Commissione e i Rappresentanti delle mozioni. Questo risultato, nella prima fase congressuale, costituisce sicuramente un ottimo viatico per organizzare al meglio le elezioni delle Primarie aperte che si terranno Domenica 26 Febbraio.

Un appuntamento in cui iscritti e non iscritti potranno esprimere democraticamente la loro preferenza e contribuire a scrivere insieme la prima pagina della nuova storia del Partito Democratico”.

Oscar Scurti

Segretario di Federazione PD Basso Molise