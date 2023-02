Toma e Papa: 10 milioni in più sulla sanità molisana

10 milioni in più sulla sanità, l’annuncio dato questa mattina nel corso di una conferenza stampa del presidente-commissario della sanità molisana Donato Toma insieme al subcommissario Giacomo Papa.

I decreti firmati introducono diverse novità e tra queste un incremento del 20,67% in più del budget riservato ai pazienti molisani.



“Alla fine del 2022 abbiamo assunto i tetti di spesa che erano necessari per attribuire i budget a tutte le strutture sanitarie private e pubbliche. Accogliendo anche le istanze degli operatori sanitari, che ci chiedevano di avere a inizio anno i budget, nel mese di gennaio li abbiamo fissati. La cosa rilevante è che abbiamo trasferito 10 milioni in più sulla sanità riservata ai molisani, nel 2023 passa da 46,9 a 56,6 milioni di euro,”.

“Per quanto riguarda le prestazioni della rete territoriale sono stati potenziati i distretti di Isernia e Termoli perché avevano una assegnazione di tetti di spesa bassa rispetto a una esigenza di sanità maggiore. Sono stati previsti anche aumenti di budget per le prestazioni salvavita qualora fossero insufficienti e se ne manifestasse l’esigenza. Così come per il ‘Caracciolo di ‘Agnone’, potenziato pur restando ospedale di area disagiata. Per le malattie tempodipendenti, che potrebbero beneficiare di più fondi, se ci sarà la necessità, ci si rifà a quanto era stato indicato nel Piano operativo sanitario. Firmata anche una nuova convenzione con Federfarma risparmiando 600mila euro e l’importantissimo protocollo per la gestione dei test gratuiti NGS per l’adenocarcinoma metastasico del polmone per cui, nelle prossime ore, firmeremo il relativo decreto”.