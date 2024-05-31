Comunali Campobasso: 3 candidati sindaci, le liste e i tutti i candidati

Di seguito le liste correlate ai tre candidati sindaci per la citta di Campobasso. 12 liste così distribuite: 3 liste per il candidato sindaco Pino Ruta, 3 a sostegno di Marialuisa Forte e 6 per Aldo Di Benedittis.
CANDIDATO SINDACO PINO RUTA (CANTIERE CIVICO)
COSTRUIRE DEMOCRAZIA
MARINELLO JUAN AUGUSTIN ACOSTA
GIUSEPPE BIANCHI
CESARE BITONTI
MICHELE BONACCIO
LORENZA BRIENZA
RITA CARROCCIA
PIETRO COLUCCI
MAURIZIO CORRERA
VINCENZO DI IASIO
ELISA DI CAMILLO
FRANCESCA DI CAMILLO
ANNALISA DI CARLO
ROBERTA DI IORIO
PAOLA DI VICO
ADELE FRARACCI
SABINO IAFIGLIOLA
GIUSEPPE LIMONCELLI
GIOVANNA LITTERIO
MARISA MANERA
ANGELO MARCHEGGIANI
ANTONELLO PALAZZO
VIVIANA PIZZI
FLAVIO PROCINO
ANDREA SELLITTO
CARMINE CARASCO, DETTO NUCCIO
FERNANDO TARTARINO
ANTONELLA TRIVISONNO
UNICA TERRA MOLISE
ANTONIO ANGELILLO
PASQUALE BONACCIO
GIANCARLO CALVANESE
GIACOMO CHIOCCHIO
ANNAMARIA COLACCI
GIOVANNINO CORNACCHIONE
CARMINE DE DONA
PIERLUIGI DI CRISCIO
ADELINDO DI DONATO
SALVATORE DI LALLA
CELESTINO FATICA
ANNACHIARA GALLO
GRETA GARZIA
PASQUALE GIANCOLA
MARIA PIA GRANDE
RUDY LOMBARDI
ADDOLORATA LUCIANO
SALVATORE MIGNOGNA
ELIO MINIELLO
ANTONIO PADUANO, DETTO NELLO
GIORGIA REATO
DAVIDE SCOLA
DONATELLA SPALLONE
MICHELE TESTA, DETTO COCCIA
CONFEDERAZIONE CIVICA
TOMAS BELFONTE
DALILA BONACCIO
LEONARDO BOSCO
GIUSEPPE CAPPABIANCA
GIULIANA CARANO
DOMENICO D’ADDARIO
MARIALUISA DI BIANCO
INCORONATA DI CORPO
FABIO DI GIOIA
LUIGI DI IORIO
NICOLA FAGLIARONE
LUANA FIERRO
ANTONELLO FILIPPI
MARIA CARMELA GUERRERA
FRANCESCO IANNANTUONO
STEFANO LOMBARDI
YOUNES LOUZI
MARIA INCORONATA MARI LUCIANO
ANTONIO MARCHITELLI
CARMELA NIRO
DONATO PASCALE
GIAMPIERO PIETRANGELO
MARTINA SANTULLO
STEFANO SPALLONE
FRANCO SPINELLI
CANDIDATO SINDACO ALDO DE BENEDITTIS (CENTRODESTRA)
LEGA:
1. TRAMONTANO ALBERTO
2. DE LUCIA SABUSCO SANDRA
3. VERRUSIO ENRICA
4. ANOUNE BOUCHRA
5. BARCA SIMONA
6. COLARUSSO ANGELO
7. DE GREGORIO CARMELINA
8. DE LUCA LUIGI
9. DI DOMENICO ANGELA
10. DI BIASE ERIKA PIA
11. FIORILLI GIOVANNA TIZIANA
12. FICCA ANDREA
13. FRARACCIO MARIA ASSUNTA
14. FRATIANNI ANGELA
15. FORMICHELLI PAOLO
16. GALLO VINCENZO
17. IACONIANNI DONATELLA
18. INTREVADO EMOLA
19. LA FRATTA NICOLINO
20. MASTRONARDI IVAN
21. MASTRANGELO GIOVANNI
22. NICODEMO ANGELICA
23. NOTARTOMASO GIUSEPPE detto “Peppe”
24. PERROTTI GENNARO
25. PETTI GIUSEPPE
26. PINTO TIZIANA
27. RAUSO DANIELA
28. RITOTA FRANCESCA
29. ROSSODIVITA IVAN
30. SELLINI SILVANA
31. TAVANIELLO MARCO
32. ONZA MARIAROSARIA
FORZA ITALIA:
1. ESPOSITO Domenico detto “Mimmo”
2. ALBINIANO Luigi
3. CAPPARELLI Rosario
4. CEFARATTI Nicola
5. CIMINO Giuseppe
6. CORALBO Ilaria
7. CORSI Stefano
8. COSCO Nicola
9. CURATOLO Laura
10. D’AMICO Mariacarmela
11. DE GREGORIO Massimo
12. DI GREGORIO Roberta
13. DI SISTO Federico
14. FIERAMOSCA Maria
15. GIANFAGNA Giuseppe
16. GIANNACCARO Natalina
17. GUALTIERI Filomena detta “Mena”
18. GUIDA Daniela
19. IACOI Eugenia
20. IANNOTTI Orlando
21. IAPALUCCI Michele
22. IASENZA Antonella
23. MARONCELLI Annalisa detta “Anna”
24. MASTRANGELO Davide
25. MERENDINO Rossella
26. MURAGLIA Anna
27. TAMBURELLO Marcella
28. TARASCO Laura
29. TARTAGLIA Francesca
30. TRIVISONNO Maria Teresa
31. VENDITTI Antonio
32. ZARA Angelo Maria
NOI MODERATI
1. ABIUSO CATERINA
2. ADAMO CRISTIAN
3. ANGIOLILLI ILARIA
4. CAPPARELLI EMILIA
5. COLANGELO DOMENICO PIO
6. CRISTOFARO ANTONIO
7. CRISTOFARO EMANUELA
8. D’ALESSANDRO MICHELE
9. DE LUCA GIORGIO
10. DEL CIOPPO TIZIANA
11. DEMICHELE STEFANIA
12. DI CILLO STEFANO
13. DI PLACIDO DOMENICO
14. ELISEO FABRIZIO
15. EMANUELE FRANCESCO PIO
16. IANIRI ROSSANA
17. LAGATTA EMANUELE
18. LAMENTA CARLO
19. LOMBARDI ANTONIO
20. LOMBARDI STEFANIA
21. MONTANARO PIETRO
22. MARONCELLI GIANLUCA
23. PAVENTI MARIA
24. PERRELLA ANNA
25. PERSICHILLO UMBERTO
26. PRENCIPE EMANUELA
27. PUNZO CRISTIANA
28. REALE ANDREA
29. REALE MARILINA
30. SANGINARIO FRANCESCO
31. TIMPERIO LIDIA
- ZULLO MICHELE
POPOLARI PER L’ITALIA
1. ACCINNI VITO MATTIA
2. ANGELI ALESSANDRO ANTONIO
3. BOZZA GIUSEPPINA DETTA PINA
4. CIOCCA LUIGI
5. COLADANGELO ANTONIO
6. COLAGIOVANNI SALVATORE
7. COPPOLA FRANCESCA
8. COROMANO SILVANO
9. DEL BALSO FABIO
10. DI BARTOLOMEO MICHELE
11. DI SISTO NICOLA
12. DI TORO SANDRO
13. FIORUCCI FRANCESCO
14. FORNARO DEBORA
15. GIANNACCARO CAROLA
16. IANNETTA CHRISTIAN
17. IARROBINO ALFREDO
18. MANCINI GIUSEPPINA DETTA PINA
19. MADONNA ANTONIO
20. MONACO VALENTINA
21. NIRO GENNARO
22. PALLADINO LUCA
23. PASCALE ALESSANDRO
24. PASSARELLI GIUSEPPINA
25. PEDICINI ALESSIA
26. PETTI RAFFAELLA
27. PILONE ANGELA
28. RAMACCIATO ANNA ROSA
29. SPIRITO PASOUALE
30. TERZANO PASQUALE
31. TESTA ANGELA
- TOMARO ANDREA
FRATELLI D’ITALIA
1. ANNUARIO MARIO (CAPOLISTA)
2. ANGARANO CARMELA
3. ASTORE EUGENIO
4. BIONDI LUIGI
5. BOCCARDO ANTONIO
6. BRIENZA SARA
7. CAVONE ALESSANDRO
8. CICCHELLI LILIANA
9. CIOLFI MARIA DETTA MARIOLINA
10. CONSIGLIO ANTONIO
11. CREOPOLO MANUEL
12. D’AMICO DAFNE
13. D’ANDOLA GIOVANNI
14. DI CARLO ELISA
15. DI CLAUDIO STEFANIA
16. DI FRANCO LUCA
17. DI VITO DANIELE
18. FERRANTE NICLA
19. GAROFALO ROSARIO
20. GIACCI STEFANIA
21. LANCIA MARISA
22. LAVIGNA IVAN
23. LUDOVICO FRANCESCO
24. LUISI ASSUNTA
25. MONTELLA ANDREA
26. OCCHIONERO MARIA ANTONIETTA
27. PETRONE SONIA
28. PILONE FRANCESCO
29. SALOTTO GIUSEPPE
30. VARRA GIOVANNI
31. VASCIARELLI MARIA AURORA MARA
- VITALE MARIA CRISTINA
UDC
1. ALFONSO ALESSANDRO
2. BALOZZI GIUSEPPE
3. BARBIERO FRANCESCA
4. BERTONE NADIA
5. CASERTANO SYLVIE MARIE JEANNE
6. CERIO MICHELA
7. COLITTI MICHELE
8. DE BELLONIA ANGELO
9. DI BIASE MIRIANA
10. DI GIORGIO GIOVANNI
11. DI TORO LUCA
12. FERRANTE CARLA STEFANIA
13. FERRO VALENTINA
14. KHALAF SARAH DETTA “SARA”
15. IACAMPO ANTONIO
16. LATESSA ANTONIO DETTO “TONY”
17. MANCINI CARMINE
18. MANNARELLI ETTORE
19. MATTOZZI PASQUALE
20. MICARELLI CLAUDIA
21. MARRONE FABIO
22. PASSARO ANTONELLA
23. PETRELLA VINCENZO
24. PETTI LUIGI
25. PICIOCCO SONIA
26. PIRCIO MARIA INCORONATA DETTA “TELLA!
27. RIGOLETTI CELESTINO
28. TAMBURRO FRANCESCO
29. TEDESCO LOREDANA
30. TRIVISONNO FRANCESCA
31. ZULLO CLAUDIO
CANDIDATO SINDACO: MARIALUISA FORTE (CENTROSINISTRA – COALIZIONE PROGRESSISTA)
ALLEANZA VERDI SINISTRA – ALTERNATIVA PROGRESSISTA
1. BONCRISTIANO VINCENZO
2. CANCELLARIO CHIARA
3. COLAGIOVANNI CINZIA
4. D’ANGELO ANDREA
5. DI BIASE FRANCESCO DETTI “FRANCI”
6. DI STASIO ANNAMARIA GIOVANNA
7. ESPOSITO SIMONA
8. FERRANTE CLAUDIA
9. FORMICHELLI GIOVANNI
10. IOFFREDI SORRIDE DETTO “GIANNI”
11. LOMBARDI MARIANNA
12. LOPRIORE LIBERIO
13. MAIO MIMMO
14. MARINELLI VIRGINIO
15. MARRONE GRAZIA
16. PALANGE ALBA
17. PALOMBA DOMENICO
18. PINTO MARIA
19. RUBINO MARIA DETTA “MARIPINA”
20. SARACHELLA VINCENZINA
21. SEVERINO GIUSEPPE
22. TERZANO BARTOLOMEO DETTO “LEO”
23. TIRABASSO ANGELO
24. TRIVISONNO ANGELO
25. TRIVISONNO FRANCESCA
MOVIMENTO 5 STELLE
1. AMOROSA GIUSEPPE
2. ANDREOLA VALTER
3. BARATTA ANNA
4. CARANO ALESSANDRO
5. CARRELLI ERIKA
6. CIARAMELLA LAURA
7. COCCAGNO ROSANNA
8. CRETELLA SIMONE
9. D’ALESSANDRO EVELINA
10. D’AMBROSIO MARIO
11. DI BONA ADRIANO
12. DI IORIO FRANCESCO
13. DI IORIO GIUSEPPINA DETTA “PINA”
14. DE SILVIO EMILIANA
15. FUSCHI SERENELLA DETTA “FU”
16. GIANFELICE SONIA
17. GIANNANTONIO NICOLINO DETTO “NICOLA”
18. GIANNONE GIANCARLO
19. LA MARCA MARIA ROSARIA
20. MATTEO CLAUDIO
21. MUROLO SALVATORE
22. NIRO BRUNO
23. PANICHELLA GIUSEPPINA
24. PAOLONE CLAUDIO
25. PASSARELLI VIGENTE FERNANDO
26. PETRECCA ANNA
27. PICONE ANTONELLA
28. PRAITANO LUCA
29. RUSSO DOMENICO
30. SCOGLIETTI MONICA
31. SIMONETTI NICOLA
- VINCIGUERRA ANTONIO
PARTITO DEMOCRATICO
1. BASILICO LUCA
2. BUCCI RAFFAELE DETTO “LELLO”
3. CARDELLA VALENTINA ELISABETTA
4. CHIERCHIA BIBIANA DETTA “BIBI”
5. COLAGIOVANNI ADOLFO FABRIZIO
6. COLAZZILLI MONIA
7. D’ELIA GIUSEPPE DETTO “PEPPE”
8. DI LEMBO GUGLIELMO
9. DI PASQUALE BIANCO ROBERTA GENEVE MAYA DETTA “ROBERTA”
10. DI ROCCO FRANCESCO
11. ELBOURI OUAHIBA DETTA “GIULIA”
12. FIMIANI MARIA CONCETTA
13. FLORIO DIEGO
14. GALUPPO JORDAN
15. GIOVANNITTI BARNABA GAETANO DETTO “BARNABA”
16. GUERRIZIO ADELE
17. LIBERTUCCI GIUSEPPE DETTO “PINO”
18. LUCARELLI DAVIDE
19. MESSERE NICOLA
20. PANICHELLA RITA
21. PETRUCCIOLI DAFNE MARIA
22. PICCIANO GABRIELE PIO
23. PICCIANO ROSSELLA
24. PICONE ANTONIO DETTO “BAFFO”
25. PRAITANO FRANCESCA
26. RAMUNDO STEFANO
27. SCIRANO ELISABETTA
28. SIMEOLI VIJOY
29. TRIVISONNO ANNAMARIA DETTA “ANNA”
30. TRIVISONNO GIUSEPPE DETTO “GIOSE”
31. TRONCA SALVATORE
32. VIOLA GIOVANNA