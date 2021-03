Approvato il Decreto Legge Draghi: dal 3 al 5 aprile zona rossa in tutta Italia

Il Consiglio dei Ministri ha approvato un provvedimento che sarà in vigore dal 15 marzo al 6 aprile. Zona rossa nazionale dal 3 al 5 aprile, con l’eccezione dei territori che si trovano in zona bianca, ma sarà possibile andare a casa di parenti e amici una volta al giorno nel territorio regionale. Confermato il coprifuoco dalle 22 alle 5 e prorogato il divieto di spostamenti tra regioni.

Il nuovo decreto legge approvato in Consiglio dei Ministri dopo essere stato condiviso con le Regioni contiene la proroga dello stop agli spostamenti tra regioni almeno fino al 6 aprile; la conferma del coprifuoco dalle 22 alle 5; e la conversione della zona gialla in zona arancione. Le Regioni che avranno un numero settimanale di casi positivi superiore a 250 ogni 100.000 abitanti passeranno automaticamente in zona rossa. Oltre a ciò, le Regioni classificate come zona gialla finiranno fino al 2 aprile comunque in arancione.