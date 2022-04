Acem – Ance: Il Ministro Orlando ed il Governo pensino a sbloccare con misure reali il superbonus

Sulle parole del Ministro del Lavoro Orlando, secondo cui gli aiuti alle imprese devono essere legati agli aumenti salariali, interviene il Presidente dell’ACEM-ANCE Molise Corrado Di Niro.

“ Non possiamo accettare le dichiarazioni del Ministro Orlando. Dopo i continui ripensamenti e cambiamenti messi in campo dal Governo per affossare il superbonus, dopo la schizofrenia normativa con cui pensa di fronteggiare gli aumenti dei prezzi che stanno bloccando gli appalti senza alcuna soluzione concreta, sentirsi dire questo da un esponente dell’Esecutivo suona di provocazione bella e buona ” dichiara il Presidente dell’ACEM-ANCE Molise.

“ Il Ministro ed il Governo pensino piuttosto a sbloccare con misure reali il superbonus, l’unico strumento che aveva rilanciato il nostro settore e l’economia, pensino ad adottare soluzioni per evitare il blocco in corso degli appalti per via degli eccezionali aumenti dei prezzi e soprattutto se hanno a cuore gli aumenti salariali provvedano a tagliare il cuneo fiscale visto che buona parte dello stipendio lordo che paghiamo ai nostri dipendenti va allo Stato e non ai lavoratori ” conclude il Presidente Di Niro.