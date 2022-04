Seconda edizione Merenda nell’Oliveta. Molise protagonista con Colletorto, Parco Regionale dell’Olivo di Venafro e Jelsi

Molise protagonista della seconda edizione della Merenda nell’Oliveta, l’attesissimo evento promosso dall’Associazione nazionale Città dell’Olio per promuovere la ripartenza del turismo dell’olio nei borghi d’Italia. Sarà Controguerra in provincia di Teramo ad ospitare la prima Merenda di questa edizione che si svolgerà in tutta Italia dal 30 aprile al 10 giugno.

Un pomeriggio all’aria aperta all’insegna del relax, del divertimento e della scoperta del paesaggio olivicolo. Un’occasione imperdibile per tornare a contatto con la natura e riscoprire il gusto della convivialità, immersi nel paesaggio olivicolo, seduti all’ombra degli ulivi secolari testimoni di una civiltà millenaria, avvolti dai colori caldi del tramonto.

A Colletorto in provincia di Campobasso tutti i sabati dal 30 aprile al 4 giugno dalle 10.00 alle 15.00 le aziende olivicole locali apriranno le loro porte per ospitare i partecipanti alle iniziative previste: corsi di assaggio, merenda all’ombra degli ulivi e visita ai frantoi.

Il 16 maggio sarà il Parco Regionale dell’Olivo di Venafro ad ospitare presso il “Giardino degli Olivi Patriarchi” un evento arricchito da una tavolata che servirà ad accogliere la presentazione di prodotti tipici locali, quali: il biscotto venafrano, l’insalata venafrana, vino, pane e olio dei produttori dell’area.

Un minicorso di introduzione all’assaggio dell’olio, degustazione dell’olio EVO con racconti particolari legati alle tradizioni storiche del luogo, arricchiranno l’evento. La “merenda” si svolgerà, inoltre, alla presenza di esperti: olivicoltori, frantoiani, storici, ecc.

Nel corso della stessa Merenda si potrà assistere al posizionamento (da parte dei ragazzi del Gruppo Scout Agesci Venafro 4) di alcuni bruchi (Pieris Brassicae e Papilio Machaon) che poi diventeranno farfalle, riproducendosi in loco eternamente sulla Buddleja Davidii o pianta delle farfalle, messi a disposizione dall’Associazione Tototravel per il progetto “20 Regioni in 20 Giorni a impatto 0” che la l’Ente Parco ospiterà nella stessa giornata del 16 maggio. Il pomeriggio intero verrà ripreso dalla troupe documentaristica dell’Associazione Tototravel. La presentazione dei prodotti e la degustazione degli stessi, si terranno presso Palazzo Liberty nei locali della mostra dedicata al Paesaggio rurale storico del Parco a partire dalle 17.00.

Il 2 giugno invece di si sposta a Jelsi dove alle 9:00 è prevista la Visita al Museo del grano (MUFEG) alle 10:30 la partenza trekking che prevede un percorso naturalistico con guida zoologica e forestale sulla Via Micaelica, visita alla cripta trecentesca dell’Annunziata, visita alle Grotte di Civitavecchia e alle 14:00 – il pranzo presso casale Civitavecchia mentre alle 17:00 i saluti di benvenuto da parte dei produttori locali, illustrazione della storia e della filiera dell’olio di Jelsi, descrizione delle qualità organolettiche della varietà, autoctona “sperone di gallo” con guida all’assaggio e degustazione degli oli EVO jelsesi. Infine alle 19:30 è previto il percorso oliveto-cultura, un cammino diviso in più tappe all’interno delle quali ci saranno interventi musicali, recitazioni di poesie e narrazioni di testi di autori locali. Verranno riproposti giochi di un tempo e rituali antichi. A tarda sera seguirà l’osservazione del cielo stellato a cura di astrofili locali.

“La Merenda nell’Oliveta è un appuntamento che piace a tutti: adulti e bambini. Regala ai cittadini e visitatori l’opportunità di scoprire luoghi nascosti delle Città dell’Olio e immergendosi nel cuore delle olivete, godendo della gioia dello stare insieme tra i filari di olivi, all’ombra di un maestoso ulivo secolare, affacciati sulle terrazze di olivi al tramonto. Un modo semplice ma emozionante di apprezzare l’olio Evo e i territori di produzione” ha dichiarato Michele Sonnessa.

“La Merenda è una bella occasione per visitare il borgo di Controguerra e prendersi una pausa, coccolandosi all’ombra die nostri oliveti ma è anche un modo per imparare a riconoscere le caratteristiche del nostro olio e degustarlo in compagnia” ha dichiarato il Vice Presidente Nicola Malorni: “Anche quest’anno partecipiamo con orgoglio alla Merenda perché pensiamo che attraverso eventi come questi si può fare divulgazione della cultura dell’olio ed educazione al rispetto del paesaggio olivicolo” ha concluso Antonio Franco Paglia Coordinatore regionale delle Città dell’Olio molisane