Coronavirus, un decesso, due ricoveri ed un dimesso nelle 24 ore

Purtroppo ancora brutte notizie in tema di Covid in Molise: si registra un decesso nelle ultime 24 ore: non ce l’ha fatta una donna di 98 anni di San Giuliano del Sannio.

I morti totali per Covid in Molise, purtroppo, sono 616. Sono 2 i nuovi ricoveri: pazienti di Roccavivara e Vairano Patenora. Oggi si registrano due dimessi e pertanto i ricoverati totali sono 39, di cui 26 in Malattie Infettive e 13 nel reparto “Anziano Fragile”.

Oggi si registrano 327 nuovi casi, tra molecolari e antigenici, su 2097 tamponi processati per una percentuale di positivi su tamponi che si attesta al 15,5%.

I Comuni con il maggior numero di nuovi casi: Bojano 12, Campobasso 63, Isernia 22, Larino 12, Termoli 33, Venafro 11.

Oggi si registrano 139 guariti.