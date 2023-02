Abuso d’ufficio, indagati il presidente e la Giunta della Regione Molise

Avviso di garanzia per il presidente della Regione Molise, Donato Toma, e per gli assessori della sua Giunta, tra cui quelli in carica come Vincenzo Cotugno, Nicola Cavaliere, Quintino Pallante, Vincenzo Niro e Filomena Calenda oltre all’ex assessore regionale Michele Marone e all’ex consigliere regionale Nico Romagnuolo.

I fatti finiti nel mirino della Procura sono avvenuti tra il 2020 e il 2021 e ruotano attorno all’incarico di commissario straordinario del Consorzio per lo sviluppo industriale di Campobasso-Bojano.



Il sostituto procuratore di Campobasso, Viviana Di Palma, nei giorni scorsi ha concluso le indagini per abuso d’ufficio in concorso a carico di otto persone inviando l’avviso di conclusione indagini e il contestuale avviso di garanzia. ( fonte Ansa)