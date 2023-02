Toma e la Giunta Regionale: il nostro operato trasparente come sempre

“L’iter per l’individuazione e la nomina del commissario straordinario del Consorzio per lo sviluppo industriale di Campobasso Bojano è stato gestito in totale trasparenza e serenità dalla Giunta Regionale del Molise. Prima di adottare all’unanimità il decreto finale, ci eravamo premurati di ottenere i pareri di legittimità dei dirigenti. Dunque, pur rispettando la comunicazione della procura, ribadiamo la regolarità del nostro operato. Il rispetto dei principi di trasparenza e legalità ispirano e guidano da sempre le nostre azioni”. Lo dichiarano in una nota congiunta il Presidente e gli assessori della Giunta Regionale del Molise.