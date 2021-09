Spaccio e consumo di stupefacenti, intensificati i controlli dei Carabinieri

I militari della Compagnia di Isernia, nell’ambito dei servizi giornalieri, diretti ad esercitare un capillare controllo del territorio, hanno focalizzato l’attenzione verso il fenomeno dello spaccio e consumo di sostanze stupefacenti.

Le pattuglie nel corso dei controlli agli utenti in transito, lungo le principali arterie, individuano quelli che destano particolare interesse operativo e li sottopongono alle conseguenti verifiche. Proprio nel corso di tali attività i militari della Stazione di Forlì del Sannio hanno sottoposto a controllo gli occupanti di un camper i quali hanno da subito manifestato atteggiamenti sospetti.

Nel corso dei riscontri, all’interno dell’automezzo sono stati rilevati residui di tabacco sui sedili e percepito il classico profumo rilasciato dalle sostanze stupefacenti. All’esito della perquisizione eseguita i due sono stati trovati in possesso di gr. 9,00 di marjuana che detenevano per uso personale.

In altra circostanza i militari della Stazione di Carpinone, in orario notturno, hanno fermato i conducenti di due autovetture i quali venivano trovati in possesso rispettivamente di gr. 1 e 2 di marijuana che nascondevano all’interno delle auto e destinato al consumo personale.