Pesche (IS): a fuoco un locale di una abitazione, intervento dei Vigili del Fuoco

A Pesche , in provincia di Isernia, un locale adibito a lavanderia è andato in fiamme, probabilmente per un guasto ad un elettrodomestico, i proprietari dell’appartamento hanno immediatamente chiuso le utenze elettriche e del gas e hanno chiamato

i Vigili del Fuoco di Isernia che hanno estinto le fiamme e messo in sicurezza i locali. Non ci sono stati danni strutturali all’abitazione.



Nei primissimi instanti dell’evento ci sono state tantissime segnalazioni al 115 di una forte esplosione, ma dagli accertamenti effettuati la causa del boato è da imputare allo scoppio di un piccolo contenitore presente all’interno del locale.