Il Procuratore Nazionale Antimafia e Antiterrorismo, Federico Cafiero de Raho, all’UniMol

“La legalità come cura della libertà dell’uomo” è il titolo della lectio che Federico Cafiero de Raho, Procuratore Nazionale Antimafia e Antiterrorismo, terrà mercoledì 1° dicembre 2021, alle ore 11.00, nell’Aula Magna dell’Università degli Studi del Molise.

La Giornata si aprirà con gli indirizzi di saluto e di benvenuto del Rettore, Luca Brunese, e del Direttore del Dipartimento Giuridico, Michele Della Morte.L’introduzione sarà a due voci: Agostino De Caro, Ordinario di Diritto Processuale Penale, e Stefano Fiore, Ordinario di Diritto Penale, entrambi docenti presso il Dipartimento Giuridico di UniMol.



( in ottemperanza ai protocolli di sicurezza che per accedere all’evento è obbligatorio essere in possesso del Green Pass e indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie).