L’azalea della ricerca torna nelle piazze del Molise grazie ai volontari

I volontari non si fermano mai e dove c’è una causa benefica da promuovere lì ci sono loro,

instancabili e determinati. Domani gli operatori del non profit scenderanno in piazza per celebrare la mamma e al contempo per supportare la ricerca, la cultura della prevenzione e la sensibilizzazione verso le diagnosi precoci.



A Isernia, a partire dalle ore 9, in due punti della città l’associazione Il Girasole di

Pescolanciano venderà al costo di 15 euro la piantina che da 38 anni è diventata il simbolo

dell’AIRC per la festa della mamma.



I volontari del Girasole saranno in piazza Celestino V e in piazza della Repubblica, ma stand

saranno presenti anche a Civitanova del Sannio, Carovilli e Pescolanciano.

Dopodomani, domenica 8 maggio, giornata delle festa della mamma, l’AVIS Termoli invece

sarà presente con le piantine della ricerca in piazza Vittorio Veneto.



«L’Azalea ha permesso nel tempo di raccogliere oltre 280 milioni di euro – spiegano dall’AIRC -. Risorse che hanno consentito ai migliori scienziati oncologici di lavorare senza interruzioni, per curare con maggiore efficacia tutte le pazienti. Francesca, curata per un tumore alla tiroide, e la sua bambina Cecilia, sono le testimonial di quest’anno. Con la nostra Azalea e il vostro aiuto, facciamo rinascere in tante donne la speranza in un futuro libero dal cancro.