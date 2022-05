“La primavera dell’economia”, evento all’istituto di istruzione superiore “L. Pilla”

L’ istituto di istruzione superiore “L. Pilla” ha organizzato nella giornata odierna un evento dal titolo “la primavera dell’economia”.

L’iniziativa ha avuto per scopo avvicinare gli studenti neo iscritti all’indirizzo ITE (Istituto

tecnico economico) alla loro nuova scuola, una scuola che si prepara ad accoglierli e ad

accompagnarli nel loro futuro percorso di studi.



Alle ore 16:00 presso l’aula Magna dell’istituto, dopo i saluti della dirigente prof ssa Anna

Ciampa, agli studenti è stato proposto un mini seminario avente per tema “l’ e-commerce e il caso Amazon”. Il seminario è stato tenuto dai proff Maurizio Di Penta e Mariagoretta

Lombardi docenti di economia aziendale e dalla studentessa Martina Cagnetta (classe 4A

AFM).

Sono stati trattati, nello specifico, la definizione di e-commerce, le varie tipologie di e-

commerce, l’impatto che tale modalità di vendita ha sulle abitudini di consumo e

sull’organizzazione aziendale.



La studentessa Martina Cagnetta, nella sua presentazione ha illustrato il caso Amazon,

ripercorrendo la storia del colosso americano dell’e-commerce, dalle origini alla quotazione

in Borsa, illustrandone le strategie e l’organizzazione. Non è mancata l’evidenziazione di

alcune criticità che riguardano le condizioni di lavoro dei dipendenti Amazon per stimolare

nei ragazzi presenti un momento di riflessione critica.



Al seminario è seguito un gioco a squadre con l’applicazione Kahoot. I ragazzi in gruppi da

5, hanno partecipato a un contest sugli argomenti trattati. Le tre squadre sul podio sono

state omaggiate con gadget della scuola: t-shirt con il logo dell’istituto, pen drive e borse

porta PC. Quest’ultimo gadget, come sottolineato dalla dirigente, per ricordare che dal

prossimo anno le classi prime sperimenteranno l’uso del tablet in classe per la didattica

laboratoriale.



La giornata si è conclusa in palestra dove i ragazzi hanno consumato una merenda offerta

dalla scuola insieme alla dirigente e ai docenti della scuola intervenuti.