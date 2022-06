Giornate Europee dell’Archeologia 2022. Eventi e aperture nei musei, castelli e aree archeologiche statali in Molise

Il Ministero della Cultura aderisce anche quest’anno alle Giornate Europee dell’Archeologia, coordinate e

promosse dall’I.N.R.A.P. ( Institute Nationale des Recherches d’ Archéologie Préventive). In tale occasione gli

gli attori del mondo dell’archeologia in tutta Europa si mettono all’opera per far scoprire al pubblico i tesori del

patrimonio archeologico e i retroscena di questo settore.

La Direzione Regionale Musei Molise ed il Parco archeologico di Sepino organizzano, oltre le normali aperture,

organizzano eventi ed aperture straordinarie diurne o in continuità con l’orario ordinario in tutti i luoghi della

cultura ad essi afferenti:



Venerdì 17 giugno

Provincia di Isernia

Isernia, Museo Nazionale del Paleolitico di Isernia

Apertura ordinaria con bigliettazione normale: 8:15- 19:00

Dalle ore 17:00 Convegno “Conservare il passato” sul tema della manutenzione del parimonio museale.

Apertura serale straordinaria con vista guidata gratuita a cura di Me.Mo. Cantieri Culturali, 19:00-22:00.



Sabato 18 giugno

Provincia di Campobasso

Campobasso, Museo Sannitico

Apertura ordinaria con bigliettazione normale 8:15- 19:00

Dalle 15:00 alle 19:00 Laboratorio di archeologia “Archeologi per un pomeriggio”

Apertura serale straordinaria con vista guidata gratuita a cura di Me.Mo. Cantieri Culturali :19:00-22:00

Campobasso, Palazzo Pistilli

Apertura straordinaria e vista guidata gratuita a cura di Me.Mo. Cantieri Culturali: 9:30-13:30

Gambatesa, Castello di Capua

Apertura straordinaria e vista guidata gratuita a cura di Me.Mo. Cantieri Culturali: 9:30-13:30

Parco archeologico di Sepino, Museo della città e del territorio

Apertura ordinaria con bigliettazione normale 9:15- 18:00

Apertura serale straordinaria con vista guidata a cura del Direttore del Parco Archeologico Dott. Rinaldi anche

nell’area archeologica:18:00-21:00

Castello di Civitacampomarano

Apertura ordinaria con bigliettazione normale 16:00- 19:00 con vista guidata gratuita a cura di Me.Mo. Cantieri

Culturali



Provincia di Isernia

Isernia, Museo Nazionale del Paleolitico di Isernia

Apertura ordinaria con bigliettazione normale: 8:15- 19:00

Santuario italico – Pietrabbondante (IS)

Apertura ordinaria con bigliettazione normale: 10:15- 17:00

Apertura straordinaria e vista guidata gratuita a cura di Me.Mo. Cantieri Culturali: 17:00-20:00

Venafro, Castello Pandone

Apertura ordinaria con bigliettazione normale: 8:15- 19:00

Apertura serale straordinaria con vista guidata a cura di Me.Mo. Cantieri Culturali,:19:00-22:00

Venafro, Museo Archeologico

Apertura straordinaria e vista guidata gratuita a cura di Me.Mo. Cantieri Culturali: 9:30-13:30

Complesso Monumentale di San Vincenzo al Volturno

Apertura straordinaria e vista guidata gratuita a cura di Me.Mo. Cantieri Culturali: 9:30-13:30



Domenica 19 giugno

Provincia di Campobasso

Parco archeologico di Sepino, Museo della città e del territorio

Apertura ordinaria con bigliettazione normale 9:15- 18:00

Dalle 10:00 alle 13:30 vista guidata a cura di Me.Mo. Cantieri Culturali: anche nell’area archeologica.

Complesso Monumentale di San Vincenzo al Volturno

Apertura ordinaria con bigliettazione normale: 10:00- 16:00

Dalle ore 10:00 alle 14:00 rievocazione storica in costume con dimostrazioni “San Vincenzo al Volturno dal

vivo ai tempi dei longobardi”

Si ricorda che le biglietterie dei musei e delle aree archeologiche chiudono trenta minuti prima dell’orario di

chiusura.

Per rimanere aggiornati sugli orari e sulle modalità di apertura al pubblico dei singoli luoghi della cultura si

possono consultare i siti istituzionali:

http://www.beniculturali.it – https://www.musei.molise.beniculturali.it