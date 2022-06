Francia/ Studente italiano travolto e ucciso sulle strisce da un pirata della strada

Una notizia terribile che lascia sconcerto e dolore per una giovane vita spezzata.

Travolto e ucciso da un’auto a Parigi. E’ morto così a 23 anni uno studente di Vasto in provincia di Chieti che si trovava in Francia per il progetto Erasmus.

L’investimento è avvenuto nella giornata di ieri, nella capitale e, in base alle prime notizie, arrivate dai carabinieri d’Oltralpe, stava attraversando la strada quando è stato falciato da una macchina sulle strisce pedonali.

Il conducente dell’auto si è dato alla fuga.

foto di repertorio