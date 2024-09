Giornate Europee del Patrimonio: c’è anche la CorrIsernia

Attivo l’infopoint in piazza stazione per le iscrizioni

Grande soddisfazione per la Nuova Atletica Isernia per aver collaborato con l’Archivio di Stato in occasione delle Giornate Europee del Patrimonio. Le GEP quest’anno avevano come filo conduttore il “patrimonio in cammino” e l’Archivio di Stato di Isernia ha organizzato una mostra dal titolo “Il Molise di corsa” con manifesti, locandine, articoli di giornale e foto delle gare che hanno fatto la storia dell’atletica in Molise.

Venerdì mattina nell’incontro con le scuole, Agostino Caputo presidente della NAI ha ripercorso non solo vent’anni di CorrIsernia ma, grazie alle immagini di Pino Manocchio e Micherino Barbato, ha messo in evidenza le tappe salienti dell’atletica cittadina a partire dallo strepitoso risultato di Goffredo Melogli nel salto in lungo. Con il numero uno della NAI a parlare agli studenti il molisano Francesco Tamborriello, team manager della Federazione Italiana di Atletica Leggera, che ha avuto modo di illustrare la sua esperienza, la partecipazione alle recenti Olimpiadi di Parigi, nonché di raccontare aneddoti e curiosità degli atleti azzurri.

Nel pomeriggio di ieri, spazio agli ex atleti Ciallella, Di Pardo e Lalli che hanno fatto la storia dell’atletica molisana; con loro anche il presidente della FIDAL Molise Dino Mucci.

“Un grande grazie al direttore dell’Archivio di Stato Enza Zullo per aver pensato alla corsa in Molise in occasione delle GEP – ha affermato Agostino Caputo a margine dell’incontro – un’occasione per rimarcare il felice connubio tra sport, cultura e storia; un’occasione per ripercorrere la storia della disciplina e mettere in evidenza l’evoluzione che le gare podistiche hanno avuto negli anni in Molise; un’occasione per ricordare i grandi traguardi raggiunti nel passato al fine di ripeterli nel presente, con la speranza di gettare le basi per un futuro proficuo”.

Per quanto riguarda la CorrIsernia al fine di agevolare le iscrizioni alle gare promozionali – Corrilascuola, non competitiva e corsa a 6 zampe – già dalla giornata di ieri è attivo l’infopoint su Corso Garibaldi nei pressi della stazione di Isernia. Si potrà procedere alle iscrizioni e ritirare la T-shirt dell’evento tutti i giorni dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 16.30 alle 20.00 fino al giorno della gara in programma domenica 6 ottobre.