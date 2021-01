Forlì del Sannio: lite tra due persone, uno dei due sanzionato

I Carabinieri della Stazione di Forli del Sannio sono intervenuti per sedare una lite tra due persone nei pressi di un bar, hanno identificato solo uno dei due poiché l’altro era riuscito ad allontanarsi prima dell’arrivo della pattuglia.

L’uomo lì presente, che teneva un’andatura barcollante, veniva colto in evidente stato di ubriachezza, manifestava alito fortemente vinoso e linguaggio sconnesso.

Per tali ragioni l’interessato veniva contravvenzionato in via amministrativa con una sanzione di 309 euro. L’attenzione del Comando Compagnia Carabinieri di Isernia rimane alta e costante sull’intero territorio di competenza al fine di fornire una risposta concreta e incisiva alle legittime aspettative di ordine e sicurezza pubblica dei cittadini e di contrasto verso i comportamenti illegali.