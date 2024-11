Dieci Lune Edizioni presenta “Voglio spendere una parola per te” di Greta Rodan

Verrà presentato domenica 3 novembre a Macchia d’Isernia, alle 17:30, presso la sala consiliare, il romanzo di Greta Rodan edito da Dieci Lune Edizioni, la nuova casa editrice molisana con sede a Frosolone.

All’evento, patrocinato dal Comune di Macchia d’Isernia, in collaborazione con le associazioni locali, interverranno il sindaco Giovanni Martino, Elena Grande, presidente dell’Associazione culturale La Rosa e il libro, e Fabio Iannucci, presidente dell’Associazione Stop al Bullismo ODV e del Parco regionale olivo di Venafro.

L’autrice, che leggerà alcune pagine tratte dal romanzo, dialogherà con la giornalista e editor Anna Maria Di Pietro. Interverrà l’editrice Fatima Fraraccio.

“Voglio spendere un parola per te” tratta l’attuale tema della violenza sulle donne con un linguaggio onesto e senza filtri e un’architettura particolare che accoglie una trama costruita sul gioco delle relazioni, degli affetti, coinvolgendo il lettore e, spesso, anticipandone il pensiero. Un racconto che, attraverso le storie di più donne, in epoche diverse, diventa infine corale, a sottolineare che il male ha sempre un’identica matrice.

L’evento sarà anche l’occasione per una riflessione comune, in vista della imminente Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, che ricorre il 25 novembre.