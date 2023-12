L’Associazione Culturale SM’ART – l’arte sm!, con il patrocinio della Regione Molise, del Comune di Isernia, dell’Ordine degli Architetti di Isernia, del Dipartimento di Architettura – Università degli Studi di Napoli Federico II dell’Università di Architettura di Napoli, dell’Associazione Officine Cromatiche – Fotoamatori Isernia, della Fondazione Aldo Della Rocca e della Galleria Spazio Arte Petrecca

presenta la decima edizione del Premio Auditorium Città di Isernia.

Il vernissage è previsto il giorno 10 dicembre alle ore 18.00, presso la sala espositiva dell’Auditorium, in Corso Risorgimento – Isernia.

Saranno presenti all’incontro: il Prof. Franco Purini, la storica e critica d’arte Carmen D’Antonino e il Direttore Artistico del P.A.C.I. Antonio Pallotta. Saluti istituzionali: Salvatore Micone – Assessore alla Cultura Regione Molise, Piero Castrataro – Sindaco della Città di Isernia, Luca De Martino – Assessore alla Cultura del Comune di Isernia.

L’esposizione sarà visitabile tutti i giorni (tranne il lunedì) dalle ore 18.00 alle ore 20.00

____________________________________________________________________

L’architettura al centro. È questo il concept della decima edizione del P.A.C.I., il Premio Auditorium Città di Isernia giunto alla sua decima edizione. In questi dieci anni, il premio ha esplorato le diverse forme dell’arte contemporanea diventando un appuntamento culturale di rilievo per Isernia e per il Molise, perché offre l’opportunità di riflettere su temi di grande attualità.

Questa edizione mira a decriptare l’architettura e esporla nelle varie sfaccettature soffermandosi in particolare sull’abitabilità evolutiva, prerogativa fondamentale dell’architettura. Per intendere, uno stabilimento industriale dismesso, può diventare un loft, e una cattedrale un negozio di abbigliamento o un ristorante. La visione che l’architetto deve avere oltre la funzione, oltre la forma, oltre sé stesso, oltre la possibilità del mondo reale così che quello immaginario, utopico, fantastico, visionario, messianico, profondamente poetico e ispirato, possa il progresso dell’uomo che resta al centro di ogni progetto.

La collettiva vedrà la partecipazione di 20 architetti che esporranno le proprie opere, sculture e disegni. Enrico Ansaloni, Cecilia Anselmi, Carmelo Baglivo, Renato Capozzi e Federica Visconti, Brunetto de Batté, Luca Galofaro, Cherubino Gambardella, Ugo La Pietra, Labics, Ruggero Lenci, Emmanuele Lo Giudice, Paolo Martellotti, Pia Pascalino, Antonio Pallotta, Giorgio Papaevangeliou, Renato Partenope, Margherita Pentranzan, Francesco Taormina, Studio Labirinto.

Una sezione particolare sarà dedicata a Studio Labirinto, storico gruppo dell’avanguardia romana operante negli anni ’60-’70.

Durante il mese di esposizione, sono previsti numerosi eventi collaterali che andranno ad arricchire il cartellone dell’Auditorium:

PROGRAMMA EVENTI

10/12/2023

VERNICE INAUGURALE P.A.C.I.

ore 18:00

Intervengono: il Prof. Franco Purini, la storica e critica d’arte Carmen D’Antonino e il Direttore Artistico del P.A.C.I. Antonio Pallotta. Saluti istituzionali: Piero Castrataro – Sindaco della Città di Isernia, Luca De Martino – Assessore alla Cultura del Comune di Isernia, Salvatore Micone – Assessore alla Cultura Regione Molise.

16/12/2023

I GIORNI DELL’ARTE – CALENDARIO 2024

Un progetto di Di Castro Editore in collaborazione con Cicchetti Industrie Grafiche.

Direzione artistica: Antonio Tramontano | Testi: Tommaso Evangelista.

presentazione ore 18:00.

Dal 16 al 23 dicembre 2023

SOSPENSIONI DEL CODICE

Collettiva di arte Contemporanea

apertura della mostra ore 19:00

A cura di Tommaso Evangelista.

Artisti in mostra: Elio Cassarà, Roberto Franchitti, Antonio Tramontano, Natalino Zullo.

17/12/2023

TAUNS – Disegni di Città

presso la Galleria Spazio Arte Petrecca

ore 18:00

Mostra di disegni di architettura disegnata del Prof. Arch. Franco Purini.

Fino al 07/01/2024

A cura di Carmen D’Antonino.

Direzione artistica: Gennaro Petrecca, Antonio Pallotta.

27/12/2023

SOTTOMONDO – ASSOCIAZIONE FUTURA

dj set e antimercatino natalizio

ore 18:00

03/01/2024

Incontro/dibattito:

“dall’abitabile al vivibile”

ore 18:00

Evento dedicato alle possibili declinazioni dell’abitare contemporaneo spiegato dai rappresentanti del mercato di settore e dell’interior design presenti sul territorio.

Intervengono:

Anna D’Amico – D’Amico Arreda (Civitanova – IS)

Franco Colarusso – Cosmo Srl (Campobasso)

Michael Calcutta – LUI.SER. Srl. Falegnameria (Campobasso)

Graziano Margiotta – Arredamenti Antonio Margiotta (Isernia)

Modera Antonio Pallotta.

05/01/2024

FIABASTROCCHE… PER DIVERTIRCI INSIEME

Laboratorio per bambini

Evento promosso da Inner Wheel – responsabile Marzia Bordignon.

A cura di Carmen Lalli – scrittrice e autrice di libri didattici.

07/01/2024

FINISSAGE: presentazione del catalogo della mostra

Incontro/dibattito:

“abitare la poesia”

ore 18:00

Finissage del P.A.C.I. 2023 e presentazione del catalogo della mostra.

Dibattito sulla dimensione poetica dell’abitare.

Relatori: Maria Pia De Martino – critico letterario, poeta.

Angelo Cocozza – scrittore.

Giuseppe Limone – professore di filosofia – Università degli Studi della Campania.

Gian Aldo Della Rocca – Presidente Fondazione Aldo della Rocca.

Elodia Rossi – Architetto, Urbanista, Saggista e membro della Fondazione Aldo della Rocca