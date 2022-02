Cronaca/ Volevano aprire conti postali con documenti falsi, individuati dai carabinieri e posti ai domiciliari

Tentativo di truffa brillantemente sventato grazie all’intervento dei Carabinieri di Agnone, che hanno proceduto all’arresto in flagranza di reato di due uomini residenti uno in Molise e l’altro in Campania, per detenzione di documenti di identificazione falsi e sostituzione di persona.

L’attività investigativa a seguito di segnalazione da parte del personale dell’agenzia postale interessata ai fatti; erano emersi dei sospetti dopo il colloquio con uno degli arrestati qualche giorno prima e che riguardava la volontà di aprire dei conti correnti postali.

I carabinieri, coadiuvati dai colleghi di Bagnoli del Trigno, sono riusciti a bloccare i 2 soggetti trovati poi in possesso di documenti d’identità validi per l’espatrio e tessere sanitarie, tutti falsi e intestati a terze persone, con il probabile intento di compiere truffe ai danni di ignari cittadini.

I malviventi sono stati sottoposti alla misura degli arresti domiciliari.

Foto di repertorio