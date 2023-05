Un incidente stradale si è verificato in territorio di Colli a Volturno, in una curva sulla statale 158.

A scontrarsi in curva un’auto e una moto, il giovane che viaggiava sulla moto è stato soccorso dal 118 e portato all’ospedale di Isernia, pare non verserebbe in gravi condizioni.

Sul posto i Carabinieri per i rilievi del caso.