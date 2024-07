Cerro al Volturno/ Tutto pronto per la II^ edizione de La Settimana del Libro

Dopo la riuscitissima esperienza della Prima Edizione, svoltasi nell’estate 2023, che ha visto arrivare a Rionero Sannitico autori locali e di fama nazionale e centinaia di persone anche da altre regioni, l’Associazione Culturale “don Milani” ha reso noto il programma della Seconda Edizione de La Settimana del Libro, cui sono associati, anche, il Premio Letterario Nazionale “RiviNigri” e la Seconda Edizione del Piccolo Salone del Libro, che vedrà la presenza di diversi editori e autori. Una edizione quella del 2023, davvero ben accolta e richiesta, che ha spinto gli organizzatori a valutare la possibilità di rendere l’esperienza della Settimana del Libro itinerante sì da poter diventare una vera sfida culturale per tutto il territorio.

“È una settimana di grande spessore culturale, che quest’anno si svolgerà nel Comune di Cerro al Volturno (IS), – che ha voluto accogliere l’iniziativa anche concedendo il patrocinio alla manifestazione – hanno dichiarato gli organizzatori – con la quale cercheremo di inserirci nel grande tema del “turismo di ritorno”, e durante la quale saranno proposti incontri con autori di fama nazionale ma anche molisani emergenti, spettacoli musicali e cortometraggi. Una vera sfida per un territorio come il nostro che però, chi come noi crede nella cultura e nella promozione del territorio come veicolatori di futuro, accoglie ben volentieri”.

La Settimana, che si svolge in collaborazione con la Testata Giornalistica QuintaPagina.eu, andrà dal 28 luglio al 2 agosto 2024 e tutti gli eventi si svolgeranno negli spazi del Centro Sportivo “Mario Di Ianni” di Cerro al Volturno (IS), a partire dalle ore 19.00.

“Avremo ospiti – hanno detto ancora gli organizzatori – grandi autori come Mario Varrella “O’ Professor”, che porta con sé un seguito straordinario sui canali Social, soprattutto fra i giovani; Giancarlo Visitilli, giornalista e scrittore, direttore artistico di un festival cinematografico e letterario, il #DRIFFest, che richiama ogni anno migliaia di visitatori; tornerà a trovarci Simonetta Tassinari con la sua penna delicata e pungente; saranno con noi Giorgio Salvatori e Pierluigi Giorgio con il loro lungo trascorso in RAI; e ancora, Antonio Vanni e Simone Principe con la loro poesia. Concluderemo la settimana con una serata speciale dedicata ai ragazzi della “don Milani” e allo straordinario lavoro che svolgono durante tutto l’anno, con la presentazione dell’ultimo libro di Paolo Scarabeo e della rivista di attualità giovanile “Scialla”, prodotta e curata proprio dai ragazzi della “don Milani”. Avremo, poi, spettacoli musicali, cortometraggi e tanto altro”.

