Al professor Luigi Frati, direttore scientifico Neuromed, il premio Chirone dell’Accademia Nazionale di Medicina

In occasione della Conferenza di Consenso su “Formazione Salute 2030”, che si è tenuta a Roma presso l’Istituto C.S.S. Mendel, l’Accademia Nazionale di Medicina ha conferito al professor Luigi Frati, Direttore Scientifico dell’I.R.C.C.S. Neuromed di Pozzilli, il Premio Chirone.

Istituito nel 1990, il premio Chirone onora ricercatori che non solo abbiano conseguito risultati di rilievo, ma che abbiano anche saputo diffondere nuove conoscenze in campo medico. Le prime due edizioni videro, rispettivamente, la premiazione di Anthony Fauci, esperto di fama mondiale nel campo dell’infettivologia, e di Stuart Aaronson, che ha gettato nuova luce sulle funzioni degli oncogeni. Sono stati proprio questi due personaggi di livello internazionale a proporre il nome del professor Frati per l’edizione 2022.

L’IRCCS Neuromed

L’Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS) Neuromed di Pozzilli (IS)

rappresenta un punto di riferimento a livello italiano ed internazionale per la ricerca e la terapia

nel campo delle malattie che colpiscono il sistema nervoso. Un centro in cui i medici, i ricercatori, il personale e gli stessi pazienti formano una alleanza rivolta a garantire il miglior livello di assistenza possibile e cure all’avanguardia, guidate dagli sviluppi scientifici più avanzati.