Campobasso/ Tutto pronto per le ‘Convittiadi 2022’

E’ sicuramente motivo di orgoglio per il Molise il fatto che le ‘Convittiadi 2022’ vengano organizzate sul territorio regionale ed assegnate al Convitto Nazionale ‘Mario Pagano’ di Campobasso. Vediamo di cosa si tratta.

Le “Olimpiadi Nazionali dei Convitti italiani” (Convittiadi) nascono come progetto itinerante volto a far conoscere tutto il territorio italiano agli studenti di Convitti ed Educandati frequentanti la scuola secondaria di I e II grado. Il Convitto Nazionale Mario Pagano si prepara ad ospitare la 14^ edizione dell’evento, dal 3 al 9 aprile. A sovrintendere l’intera manifestazione sarà l’Associazione Nazionale Istituti Educativi Statali (ANIES) nella figura del Presidente e del suo Direttivo.

Il Convitto Nazionale Mario Pagano

L’ iniziativa è in linea con le direttive ministeriali in materia di diffusione della cultura dello sport, in quanto mira a uno sviluppo armonico dello studente, in cui la formazione sportiva si inserisca nel più ampio tessuto della formazione etica, fatta di consapevolezza di sé e di rispetto per gli altri. Educare alla partecipazione serena, al coinvolgimento attivo, al supporto motivazionale, all’accettazione della sconfitta e al “tifo” senza aggressività: queste sono le linee guida che devono sostenere ogni attività sportiva ed artistica di questa iniziativa di portata nazionale.

Inoltre, l’intesa con il CONI mira a garantire disciplina e corretta applicazione delle regolamentazioni sportive, in una dimensione di educazione costruttiva e rispettosa. Sono tante le federazioni aderenti all’iniziativa: Federazione scacchistica, Fipav, Fitet,Figc, Fidal, Fip. Hanno aderito anche Fairpaly, la Federazione cronometristi e il Coni.

Il programma della cerimonia di apertura 3 aprile 2022 “Palaunimol”

ORE 18.30 Ritrovo delle 21 delegazioni

ORE19.00 CERIMONIA DI APERTURA Ingresso della bandiera tricolore e delle 21 delegazioni; Inno Nazionale; Saluto del Sindaco di Campobasso Roberto Gravina; Saluto del Rettore del Convitto Nazionale Mario Pagano Rossella Gianfagna

ORE 19.30 PROGRAMMA ARTISTICO

ORE 20.00 PROTOCOLLO CERIMONIALE : Lettura della promessa dell’atleta ( “A nome di tutti i partecipanti, prometto che prenderemo parte a questa quattordicesima edizione delle Convittiadi rispettandoci e attenendoci alle regole che le governano nel vero spirito dell’amicizia e dell’amore per lo sport, e per la crescita culturale e civile dell’Italia”). Leggerà l’atleta più giovane del Convitto Nazionale Mario Pagano.

A SEGUIRE GIURAMENTO DEI GIUDICI ( “In nome di tutti i giudici ufficiali di gara, prometto che svolgeremo il nostro compito, in questa manifestazione nazionale, con assoluta imparzialità, rispettando e tenendo fede ai regolamenti che la governano, nel vero spirito dell’amore per lo sport e per la crescita culturale e civile dell’Italia”).

ENTRATA DEL TEDOFORO ( atleta dell’educandato di Milano corre sulla pista e passa la fiaccola ad atleta di Campobasso che accende la fiamma dei giochi)

ORE20.30 DICHIARAZIONE DI APERTURA DEI GIOCHI DA PARTE DEL RETTORE DEL CONVITTO NAZIONALEMARIO PAGANO DI CAMPOBASSO

ORE 20.45 RIENTRO NEGLI ALBERGHI.