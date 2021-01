Terminus consulenza/ Riattivati i finanziamenti per le imprese molisane colpite dagli effetti del Covid

ll gruppo Terminus offre un servizio di consulenza sui bandi di finanziamento attivi o di interesse specifico per le aziende e Pmi. Per saperne e di più e prenotare la consulenza sulle pratiche specificate, potrete contattarci inviando mail al seguente indirizzo: [email protected]

Saranno a breve riattivati i canali di finanziamento per le imprese molisane relativi ad interventi a sostegno della ripresa economica delle Pmi colpite dagli effetti del Covid.

Si tratta della riedizione degli Avvisi pubblici dello scorso maggio 2020, pubblicati nella prima fase della pandemia, a favore, rispettivamente, delle imprese con fatturato, realizzato nell’anno 2019, pari o minore a 200.000,00 euro e di quelle con fatturato, realizzato nell’anno 2019, superiore a 200.000,00 euro, mantenendo la medesima struttura; in aggiunta a ciò è previsto uno specifico canale di finanziamento alle imprese nate a far data dal 1° gennaio 2020 e attive alla data del DPCM 24 ottobre 2020, purché con fatturato pari o minore di 200.000,00 euro.

In quest’ultimo caso non potranno beneficiare del contributo le nuove imprese (nate nel 2020) appartenenti ai settori per i quali non vi è stata alcuna limitazione all’attività a causa della pandemia.