Movimento Consumatori /Telefonia, blocco automatico dei servizi a pagamento

Dal 5 giugno 2021, gli abbonati a servizi di telefonia mobile sono finalmente più tutelati rispetto all’attivazione inconsapevole di servizi a pagamento (servizi premium), con addebito su credito telefonico residuo o in bolletta.

A seguito della Delibera n. 10/2021/CONS, tutte le compagnie telefoniche devono attivare un blocco di questi servizi (barring) su tutte le SIM.



Ti è mai capitato di trovarti inspiegabilmente senza credito sul tuo smartphone sebbene abbia fatto una ricarica da poco tempo o di accorgerti che nella tua fattura c’è un addebito per servizi non compresi nel tuo abbonamento, che non ricordi di aver attivato o richiesto?

Se ti è successo, probabilmente anche tu sei “incappato” nell’attivazione inconsapevole dei cosiddetti servizi a sovrapprezzo.

Ti chiedi ancora come sia stato possibile attivare un servizio a sovrapprezzo senza che la richiesta sia partita da te?

Semplice: probabilmente navigando dal tuo smartphone, tablet o pc, su un sito Internet o un’app, hai cliccato per sbaglio su banner pubblicitari.

Se hai, anche inconsapevolmente, attivato un servizio telefonico a sovrapprezzo, sia in abbonamento che one shot, l’operatore dovrà inviarti un SMS informativo gratuito, che dovrà obbligatoriamente indicare a quale costo l’abbonamento o il servizio acquistato one shot è stato attivato.

Come si disattivano

Per farlo, hai due possibilità (ma solo se il servizio premium è stato attivato in modalità abbonamento): il diritto di ripensamento (recesso) o la disattivazione.



In caso di l’attivazione non voluta di un servizio a sovrapprezzo, potrai chiedere il rimborso del relativo addebito. Avrai diritto al rimborso integrale di quanto addebitato, purché la richiesta sia inoltrata al fornitore o all’operatore entro sei mesi dalla data di acquisto per il servizio singolo o dalla data di disattivazione per quello in abbonamento.

La richiesta di rimborso deve essere accolta se manca la prova della volontarietà dell’acquisto (assenza dei log di acquisto; mancanza del doppio clic e/o del messaggio di attivazione).



Se nemmeno così avrai ottenuto quanto ti spetta:

VIENI DA NOI

Siamo disponibili dal lunedì al venerdì, dalle ore 11,00 alle 13,oo e dalle 18,00 alle 20,00 a

CAMPOBASSO 0874/411986 – 347/3309498

SEDE: VIA Cirese n.2 – C% TERZO SPAZIO

Sportello: via Garibaldi, 53/a

Ore 11,30 – 13,00 / 18,00 – 20,00

Sportello Termoli/Ururi

0874/830366 – 347/4256031

P.zza Municipio, 26 – Ururi

Lunedi – Venerdì ore 16,00-18,00

_______________________________________—

ISERNIA

Sportello: 389/8836206 su appuntamento

Campobasso, 1 luglio 2019

Campobasso, 8/06/2021