“Marketing Turistico: Progettazione e Pianificazione delle Mete Turistiche”- formati con noi on line

In questo periodo ,approfitta del tempo libero e dell’offerta del mese (€ 19,00 invece di € 49,00) per conseguire il corso ” Marketing Turistico: Progettazione e Pianificazione delle Mete Turistiche ”.

Per le modalità di iscrizione si prega di inviare una mail a: [email protected]Pubblicità

La pianificazione e il marketing come leva strategica per gli operatori del turismo

Docente: Katia Ganci – laureata in Mediazione Linguistica per il Turismo e l’Impresa ed esperta di marketing nei settori turistico, enogastronomico e territoriale

Con il corso online “Marketing Turistico: Progettazione e Pianificazione delle Mete Turistiche” imparerai come gestire al meglio una destinazione turistica e perché è così importante che gli operatori turistici siano anche dei buoni operatori di marketing. Il corso si focalizza sull’importanza del marketing nell’industria del turismo e dell’accoglienza; progettare e gestire il prodotto turistico significa attuare dei processi di analisi, pianificazione, implementazione e verifica, allo scopo di creare e mantenere attivi scambi con il target di riferimento.

Perchè scegliere questo corso?

Il corso offre delle riflessioni sia sulla promozione e valorizzazione turistica territoriale, sia sulla progettazione, realizzazione e commercializzazione di prodotti turistici.

Il tema di questo corso online “Marketing Turistico: Progettazione e Pianificazione delle Mete Turistiche” è estremamente attuale, nonché un fenomeno in continuo mutamento ed espansione, che assume spesso dimensioni totali e sistemiche.

La varietà di contesti in cui il marketing diventa applicabile ha fatto sì che da una disciplina generalista nascesse una serie di approcci specifici per ogni settore produttivo. Infatti, accanto al marketing tradizionale, legato principalmente alla promo-commercializzazione di beni materiali, si sviluppa di pari passo la promozione del prodotto turistico, della destinazione turistica, con particolare riferimento all’unicità dei luoghi in cui si trovano le strutture turistiche. Questo aspetto ci porta direttamente al punto centrale del corso: la gestione della destinazione turistica all’interno del sistema territoriale a cui appartiene.

Essere operatori del turismo vuol dire anche dare importanza alla dimensione relazionale (tra viaggiatori e imprese, viaggiatori e abitanti del luogo, tra i viaggiatori stessi). L’incontro tra “culture”, tra visitatori e residenti, è un aspetto imprescindibile nel turismo. Ricorda che la soddisfazione del cliente e la sua fedeltà sono la missione di chi fa marketing!

Cosa imparerai con questo corso?

Iscriviti al corso online “Marketing Turistico: Progettazione e Pianificazione delle Mete Turistiche” e avrai accesso alle lezioni dove imparerai:

Com’è strutturato e organizzato un sistema turistico, chi sono gli attori e come funziona;

Chi è il turista: quali sono le sue scelte, come decide, cosa influenza il suo comportamento;

Come funziona il marketing dei servizi: le differenti dinamiche rispetto al marketing del prodotto nella progettazione della destinazione turistica;

L’utilizzo del web marketing e le strategie web per la promozione turistica;

Mantenere la fedeltà del cliente attraverso la qualità.

Programma del Corso

INTRODUZIONE Presentazione del corso Marketing Turistico FREE 00:02:27 Materiale didattico: Dispense del corso 00:02:00 IL MARKETING DEL TURISMO Che cos’è il marketing del turismo e dell’accoglienza FREE 00:09:56 Il marketing nell’industria turistica 00:09:29 Filosofie di gestione del marketing 00:04:46 LA CULTURA DEL SERVIZIO NEL MARKETING DEL TURISMO Caratteristiche del marketing dei servizi 00:06:29 Strategie gestionali per le aziende di servizi 00:13:57 Il modello della servuction 00:06:18 Gap della qualità dei servizi 00:09:39 PROGETTAZIONE E GESTIONE DEL PRODOTTO TURISTICO Il prodotto turistico – Parte 1 00:06:49 Il prodotto turistico – Parte 2 00:08:07 Strategie e politiche di marca 00:13:03 Sviluppo di nuovi prodotti – Parte 1 00:07:25 Sviluppo di nuovi prodotti – Parte 2 00:08:10 Gestione del ciclo di vita del prodotto 00:12:05 IL MARKETING COME LEVA STRATEGICA PER IL TURISMO Il web marketing nel turismo – Parte 1 00:09:58 Il web marketing nel turismo – Parte 2 00:13:14 Marketing della destinazione turistica – Parte 1 00:09:25 Marketing della destinazione turistica – Parte 2 00:10:04 Il marketing degli eventi 00:08:17 TEST FINALE Marketing Turistico: Progettazione e Pianificazione delle Mete Turistiche 00:15:00