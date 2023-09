Lavoro/Fincantieri assume nuovo personale in Italia 

Fincantieri assumerà nuovo personale riguardante diverse figure in possesso di diploma e/o di laurea da inserire come Impiegati Ufficio Ditte, i quali dovranno accogliere, verificare e gestire l’aggiornamento e l’archiviazione elettronica della documentazione di competenza fornita dalle ditte di appalto operanti all’interno dello stabilimento, fornire comunicazioni formali al servizio security nelle fasi operative del processo di accesso delle ditte in stabilimento ed effettuare le verifiche retributive e contributive sulle ditte e i relativi dipendenti;

Addetti al Controllo della Produzione, i quali dovranno assicurare l’allineamento della programmazione, pianificare i carichi di lavoro dello stabilimento in coerenza con i programmi generali di commessa, coordinare la programmazione e la pianificazione delle attività dello stabilimento, assicurare l’impiego delle risorse trasmettendo gli obiettivi generali di tempi e di costi, controllare gli avanzamenti programmatici ed economici delle attività in relazione agli impegni assunti e coordinare la distribuzione delle risorse in funzione dei carichi di lavoro;

Supervisori Tecnici di Officina, che dovranno controllare l’installazione degli impianti elettrici dei locali di propria pertinenza, coordinare le attività di stesura dei cavi elettrici, sorvegliare i quadri elettrici di distribuzione e relative utenze ed effettuare le chiamate di collaudo/consegna alla società armatrice; Responsabili della Manutenzione degli Impianti Meccanici ed Elettrici, che dovranno coordinare le attività di manutenzione nell’area di competenza, contribuire ad identificare i migliori fornitori esterni per le attività di competenza e garantire la qualità degli interventi svolti. Per verificare tutte le figure… continua a leggere