IPAB Serse Panizzoni: Bando di concorso per 6 OSS

L’IPAB (Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza) Serse Panizzoni di Camisano Vicentino, situato in provincia di Vicenza (Veneto), ha indetto 1 bando di concorso per 6 Operatori Socio Sanitari. Per presentare la domanda di partecipazione c’è tempo fino al 20 novembre 2023.

Requisiti:

I concorrenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti generali:

TITOLO DI STUDIO PREVISTO:

a) Diploma di istruzione secondaria di primo grado (licenza media) o l’assolvimento dell’obbligo

scolastico ovvero provvedimento di equipollenza del titolo conseguito all’estero e rilasciato dagli

organi competenti;

b) Attestato di qualifica di “Operatore Socio-Sanitario” oppure il titolo di “Addetto all’assistenza”

conseguito a seguito del superamento del corso di formazione di durata annuale, previsto dalla

Conferenza permanete per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e

Bolzano del 22 febbraio 2001, recapito della regione Veneto con L. R. n. 20/2001 o titolo

equipollente.

Sarà onere del candidato indicare e/o dimostrare l’equipollenza del proprio titolo a quello

previsto dalla normativa regionale vigente.

ETA’ non inferiore agli anni 18 e non aver superato l’età prevista dalle norme vigenti in materia di collocamento a riposo d’ufficio;

Cittadinanza italiana. Tale requisito non è richiesto per i soggetti appartenenti all’Unione Europea, fatte salve le eccezioni di cui al D.P.C.M. 7 febbraio 1994, n. 174, e da quanto stabilito dall’art. 38 del D. Lgs 30 marzo 2001, n. 165, modificato dalla L. 97 del 06/08/2013, art. 7, purché risultino in possesso dei seguenti requisiti:

✓ godimento dei diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza o provenienza;

✓ possesso, fatta eccezione per la titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti

previsti per i cittadini della Repubblica;

✓ adeguata conoscenza della lingua italiana. (La conoscenza della lingua italiana si intende

adeguata nel momento in cui il cittadino dell’UE, in sede d’esame, ne dimostri la

conoscenza, nel caso di prove scritte, attraverso la predisposizione di un elaborato

lessicalmente ed ortograficamente corretto rispetto alle regole della lingua italiana, al pari

degli altri candidati cittadini italiani. Nel caso di prove orali il medesimo dovrà essere in

grado di sostenere il tenore del colloquio secondo le conoscenze della materia oggetto della

prova, in modo chiaro e comprensibile. In ogni caso è esclusa la possibilità di sostenere la

prova d’esame in lingua d’origine dello Stato dell’UE di cui è cittadino, né è ammessa

l’assistenza di un traduttore.).

✓ Possesso del permesso di soggiorno (per i soli partecipanti privi di cittadinanza dell’Unione

Europea);

Pieno godimento dei diritti civili e politici. Non possono accedere all’impiego coloro che siano esclusi dall’elettorato politico attivo;

Iscrizione alle liste elettorali;

Assenza di condanne penali e/o procedimenti penali in corso per i quali non sia possibile procedere alla nomina;

Assenza di destituzione e/o dispensa dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione;

Assenza di interdizione o sottoposizione a misure che escludono, secondo le leggi vigenti, dalla

nomina agli impieghi presso enti pubblici;

Assenza di decadenza da un impiego statale, ai sensi dell’art. 127, primo comma, lettera d) del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Assenza di licenziamento dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione ai sensi dell’art. 55-quater del D. Lgs,. n. 165 del 30/03/2001;

Posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva (dichiarazione da redigersi solo da parte dei cittadini italiani soggetti all’obbligo di leva);

Piena idoneità psico-fisica all’impiego; l’accertamento dell’idoneità fisica all’impiego sarà accertata dall’Ente, prima dell’assunzione, ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e successive modifiche;

I requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione.

Domanda di Ammissione:

La domanda di ammissione alla selezione deve essere presentata, a pena di esclusione, mediante iscrizione online, utilizzando l’apposita procedura, accessibile tramite SPID, CIE e CNS, collegandosi al link https://www.inpa.gov.it.

Non saranno ammesse domande presentate con modalità diverse dall’iscrizione online sulla piattaforma INPA.

Le domande dovranno essere presentate entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni dal giorno successivo alla data di pubblicazione del bando sul Portale Unico del Reclutamento

(https://www.inpa.gov.it/), data che sarà indicata sul Portale stesso.

Nel caso in cui la scadenza coincida con un giorno festivo, il termine s’intende prorogato al primo giorno successivo non festivo.

Sono accettate esclusivamente e indifferibilmente le domande inviate entro le ore 23:59:59 del termine indicato.

BANDO