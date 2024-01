IPAB Malanotti : Bando di concorso per 10 OSS

L’Istituto Cesana Malanotti ha indetto un concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di n.10 posti di OPERATORE SOCIO SANITARIO a tempo pieno e indeterminato. La scadenza della presentazione della domanda è il 09/02/2024.



Per l’ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) Cittadinanza italiana o cittadinanza di uno degli Stati appartenenti all’Unione Europea o cittadinanza non comunitaria, in possesso della carta di soggiorno, dello “status” di rifugiato o dello “status” di protezione sussidiaria, ai sensi dell’art. 7, comma 1, della legge n. 97/2013, purché con adeguata conoscenza della lingua italiana e godimento dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza;

b) età non inferiore ai 18 anni e non aver compiuto l’età prevista dalle vigenti disposizioni per il conseguimento della pensione di vecchiaia;

c) godimento dei diritti civili e politici;

d) assenza di condanne penali o di applicazione di misure di prevenzione o di sicurezza che costituiscano, ai sensi delle vigenti disposizioni, impedimento per la costituzione e/o il mantenimento del rapporto di impiego con la Pubblica Amministrazione;

e) (solo per i cittadini italiani soggetti all’obbligo di leva) essere in regola con le disposizioni di legge sul reclutamento;

f) non essere incorsi nella destituzione, nella dispensa o nella decadenza da precedente impiego presso pubbliche amministrazioni;

g) idoneità fisica e psico-fisica all’impiego, da accertarsi in via preventiva ai sensi del D. Lgs. 81/2008;

h) possesso del Titolo di Operatore Socio Sanitario (O.S.S.) o di titolo equipollente ai sensi del D.G.R. n. 2230 del 09.08.2002 – “legge regionale 16.08.2001 n. 20”.



Individuazione degli attestati di qualifica riconducibili a quello di Operatore Socio sanitario:

-gli attestati di qualifica rilasciati dalla Regione Veneto e denominati Operatore Addetto all’Assistenza (OAA) e di Operatore Tecnico Addetto all’Assistenza (OTAA), conseguiti a seguito di percorsi formativi anche disgiunti, ma con una formazione complessiva di 1000 ore. Sono altresì equipollenti all’attestato di qualifica di Operatore Socio sanitario di cui alla legge regionale citata anche gli attestati di qualifica di OAA rilasciati dalla Regione Veneto a seguito di percorsi formativi superiori a 1000 ore;

-gli attestati di qualifica di Operatore Addetto all’Assistenza (OAA) e di Operatore Tecnico Addetto all’Assistenza (OTAA) rilasciati dalla Regione Veneto e conseguiti a seguito di percorsi formativi ricompresi tra 550 e 1000 ore (ai soli fini dell’accesso all’impiego);

-ulteriori titoli o attestati previsti dalla normativa vigente. In tal caso va specificato il riferimento normativo.

i) adeguata conoscenza della lingua italiana, accertata attraverso le prove d’esame;

l) essere in possesso della Patente di cat. B.

L’attestato deve prodursi in una delle seguenti forme:

originale;

copia autenticata;

copia fotostatica riportante la dicitura “copia conforme all’originale” e la firma del candidato (tale dicitura può essere apposta anche mano sulla copia fotostatica).

dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, successive integrazioni e modificazioni (autocertificazione);

documento rilasciato dalla competente autorità, dal quale risulti che il candidato è in possesso del titolo richiesto.



Possesso dei requisiti.

I requisiti di cui sopra debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di ammissione al concorso. I candidati sono ammessi alla procedura concorsuale con riserva di richiedere in qualsiasi momento l’accertamento dei requisiti ovvero di provvedere all’accertamento degli stessi. L’accertamento della mancanza anche di uno solo dei requisiti prescritti per l’ammissione al concorso e per l’assunzione, compresa l’idoneità psico-fisica, comporta la non assunzione o l’interruzione del rapporto di lavoro.

Ai sensi dell’art. 1014, commi 3 e 4 e dell’art. 678, comma 9 del D. Lgs. 66/2010, sono riservati n. 2 prioritariamente ai volontari delle FF.AA.. Nel caso non vi siano candidati idonei appartenenti ad anzidetta categoria i posti saranno assegnati ad altri candidati utilmente collocati in graduatoria.

Tassa di concorso

La partecipazione al concorso comporta l’obbligo del versamento di una tassa a titolo di contributo spese concorsuali di EURO 10,00 (dieci/00) da effettuarsi con la seguente causale:

“Tassa per la partecipazione al concorso pubblico di “Operatore Socio Sanitario – Area Op.Esperti”, a mezzo ricevuta del versamento sul c/c bancario di Istituto Cesana Malanotti – Cod. IBAN IT 27 C 03599 01800 000000131253.



Domanda di partecipazione

Il candidato – al fine di presentare la domanda – può scegliere una delle due modalità sotto elencate, in via alternativa:

1) tramite il Portale unico del reclutamento, disponibile all’indirizzo www.InPA.gov.it

2) tramite la compilazione e l’invio dello schema allegato al bando.

Il termine di scadenza per la presentazione della domanda è: ore 12.00 del 09.02.2024.

BANDO e DOMANDA