INPS: bando per 165 informatici

Sulla Gazzetta Ufficiale, 4^ Serie Speciale, “Concorsi ed Esami”, n.78 del 6 ottobre 2020, è stato pubblicato il bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, a 165 posti nei ruoli del personale dell’INPS, area C, posizione economica C1, profilo informatico, adottato con determinazione dell’Organo munito dei poteri del Consiglio di Amministrazione n.51 del 6 aprile 2020.

Le prove per lo svolgimento del concorso prevedono una eventuale prova preselettiva, che consisterà in quesiti a risposta multipla di carattere psicoattitudinale, logica, lingua inglese, competenze informatiche e cultura generale. Superata la preselettiva, i candidati saranno ammessi alle due prove scritte e alla prova orale. Le due prove scritte consistono in una serie di quesiti a risposta multipla e mirano ad accertare la conoscenza di diverse materie; la prova orale oltre che sulle materie oggetto delle prove scritte, verterà anche sull’ordinamento e sull’organizzazione dell’INPS e consistera’, inoltre, in una conversazione nella lingua inglese.

Le domande di partecipazione dovranno essere presentate esclusivamente in via telematica, utilizzando la seguente applicazione: ConcorsoInformatici.

L’invio on line della domanda debitamente compilata deve essere effettuato entro e non oltre le ore 16.00 del 7 novembre 2020; allo scadere del predetto termine il sistema non permetterà più l’invio del modulo elettronico. I requisiti per l’ammissione sono indicati nel bando di concorso, cui si rinvia per ogni riferimento