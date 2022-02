CIIS Ossola: concorso per 6 Operatori Socio Sanitari

Il Consorzio Intercomunale dei Servizi Sociali Ossola ha indetto un bando di concorso per 6 Operatori Socio Sanitari, per i quali è prevista l’assunzione a tempo indeterminato – categoria B3. Per la candidatura c’è tempo fino al 16 febbraio 2022.

Requisiti:

cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea o di altre categorie indicate nel bando;

età non inferiore a 18 anni e non superiore a quella prevista per il collocamento a riposo;

idoneità fisica;

godimento dei diritti civili e politici;

assenza provvedimenti di destituzione o dispensa dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento o di licenziamento per motivi disciplinari;

per i candidati di sesso maschile nati entro il 31 dicembre 1985: posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva;

assenza di condanne penali, passate in giudicato, per reati che comportano l’interdizione dai pubblici uffici, né avere a carico procedimenti penali in corso o essere sottoposti a misure che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni, la costituzione del rapporto di lavoro con la pubblica amministrazione;

patente di categoria B;

qualifica di operatore socio sanitario.

Si rende noto che sul concorso operano le riserve di posto a favore delle categorie protette e dei volontari FF.AA.

La domanda di partecipazione al concorso per operatori socio sanitari al CIIS Ossola deve essere presentata tramite procedura telematica, collegandosi a questa pagina entro il 16 Febbraio 2022.

Per accedere alla piattaforma è inoltre necessario il possesso dello SPID.

BANDO