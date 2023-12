CIASS: Bando di concorso per 12 operatori socio sanitari (OSS)

Il Consorzio Isola di Ariano Servizi Sociali (CIASS) di Corbola, in provincia di Rovigo (Veneto), ha indetto un bando di concorso per la copertura di n. 12 (dodici) posti di Operatore Socio Sanitario – Area degli Operatori Esperti – a tempo pieno e indeterminato . E’ possibile candidarsi fino al 30 dicembre 2023.

Per l’ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) Cittadinanza italiana oppure cittadinanza degli stati membri dell’Unione Europea (UE) purché in possesso dei seguenti requisiti:

b) Godimento dei diritti civili e politici, negli stati di appartenenza o provenienza.

c) Essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti i requisiti previsti per i cittadini della Repubblica italiana. Ai sensi dell’art. 38 D.lgs. n. 165/2001, e s.m.i. (modificato dall’art. 7 L. N. 97/2013), i cittadini degli stati membri dell’Unione Europea e i loro familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente possono accedere ai posti di lavoro presso le Amministrazioni Pubbliche che non implichino esercizio diretto e indiretto di pubblici poteri, ovvero non attengono alla tutela dell’interesse nazionale ai sensi dell’art. 38 del D. Lgs. 30/03/2001, n. 165.

Possono altresì accedere i cittadini di paesi terzi che siano in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria, in possesso dei requisiti previsti per legge.

d) Avere adeguata conoscenza della lingua italiana.

e) Età non inferiore ad anni 18 ed inferiore a quella prevista dalle vigenti disposizioni di legge in materia di collocamento a riposo d’ufficio.

f) Possesso del seguente titolo di studio: Assolvimento dell’obbligo scolastico e Attestato di qualifica professionale di Operatore Addetto all’Assistenza O.A.A. o di Operatore Tecnico Addetto all’Assistenza- 5 O.T.A.A. o di Operatore Socio Sanitario-O.S.S. rilasciato da un istituto professionale di stato o da una scuola di formazione riconosciuta, conseguito a seguito di corso pari almeno a 1.000 ore ai sensi della L.R.V. n. 8/1986 e s.m.i., o da scuole di altre Regioni riconosciute equivalenti purché la durata del corso non sia inferiore a 1.000 ore.

Ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 2230/2002 sono equipollenti

all’Attestato di Operatore Socio Sanitario i seguenti titoli:

-gli attestati di qualifica di Operatore Addetto all’Assistenza (O.A.A.) e Operatore Tecnico Addetto all’Assistenza (O.T.A.A.) rilasciati dalla Regione Veneto a seguito di percorsi formativi, anche disgiunti, con formazione complessiva tra le 550 e le 1.000 o superiori alle 1.000 ore;

-gli attestati di qualifica conseguiti a seguito di percorso formativo da 150 a 550 ore, resi equipollenti all’Attestato di Operatore Socio Sanitario a seguito di percorso formativo integrativo di 50 ore, ai sensi della DGR n. 1778/2002;

Ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 3973/2002 sono equipollenti

all’Attestato di Operatore Addetto all’Assistenza (O.A.A.) i seguenti titoli:

Assistente all’Infanzia di durata triennale;

Assistente per Comunità Infantile di durata quinquennale;

Dirigente di Comunità di durata quinquennale;

Diploma di “Cura per anziani nelle case di cura” rilasciato dall’Istituto nazionale insegnamento delle professioni per la cura ed il servizio – organo nazionale – istituito dal Ministero delle scienze e dell’insegnamento dell’Olanda;

Attestato di “Assistente geriatrico e familiare” rilasciato dalla Provincia autonoma di Bolzano;

Diploma di Tecnico dei Servizi Sociali conseguito contestualmente all’Attestato regionale di qualifica di collaboratore socio-assistenziale o di collaboratore socio-assistenziale – addetto all’assistenza.



I suddetti titoli sono equipollenti al titolo di Operatore socio sanitario esclusivamente ai fini dell’accesso all’impiego.

Per i titoli di studio conseguiti all’estero è richiesta la dichiarazione di equivalenza, ai sensi della vigente normativa in materia, ovvero la dichiarazione dell’avvio della richiesta di equivalenza del titolo posseduto al titolo richiesto dal bando con la procedura di cui all’art. 38 del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.

g) Godere dei diritti civili e politici.

h) Non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo.

i) Essere in posizione regolare relativamente agli obblighi militari (solo per i cittadini italiani soggetti all’obbligo di leva).

j) Non aver riportato condanne penali o non essere stati interdetti o sottoposti a misure che escludono, secondo le leggi vigenti, dalla nomina agli impieghi presso enti pubblici.



Tutti i requisiti sopraindicati devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione e dovranno essere posseduti anche all’atto di sottoscrizione del contratto di lavoro.



L’accertamento della mancanza anche di uno solo dei requisiti prescritti per l’ammissione al

concorso e per la nomina in ruolo comporta, in qualunque tempo, la decadenza della nomina.



MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E CONTENUTO:

La domanda di ammissione al concorso dovrà essere presentata unicamente in via telematica tramite il Portale unico del reclutamento “InPA”, raggiungibile al link https://www.inpa.gov.it/ entro e non oltre le ore 23.59 del giorno 30/12/2023 (trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nel Portale del Reclutamento InPA), pena l’esclusione. Non sono ammesse altre modalità di invio.

Al Portale InPA si accede con uno dei seguenti strumenti di identificazione: Sistema pubblico di identità digitale (SPID), Carta di Identità Elettronica (CIE), Carta Nazionale dei servizi (CNS), eIDAS; compilando l’apposito modulo elettronico.

BANDO