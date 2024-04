Informazione/ Precariato nel giornalismo, successo in tribunale per lo studio Iacovino

Il tema del precariato nel giornalismo è un tema di ampia portata e dibattuto da anni. Riceviamo sull’argomento dall’avvocato Vincenzo Iacovino la notizia che segue.

Una giornata importante in cui si è affrontato il tema del precariato nel giornalismo italiano. Un evento reso possibile grazie all’impegno professionale dello studio Iacovino&associati che ha conseguito un risultato giuridico di altissimo livello a tutela dei lavoratori precari.

Grazie agli avvocati Vincenzo Iacovino e Pierpaolo Passarelli i giudici hanno deciso che il giornalista Stefano Maria Bianchi, assunto dal 1996 con contratti a tempo determinato, come programmista regista, e con contratti di collaborazione a partita IVA, in realtà abbia svolto lavoro giornalistico come inviato speciale.

Una sentenza storica per il giornalismo e i lavoratori tenuti in uno stato di precarietà.

Ora i precari hanno una decisione in più della suprema corte cassazione che li incoraggia a tutelare i loro diritti per uscire dal ricatto del precariato.