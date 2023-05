Banca IFIS: nuove assunzioni di 80 diplomati e laureati 

Il gruppo bancario IFIS, presente sul territorio nazionale con circa 30 uffici commerciali, effettuerà 80 nuove assunzioni, che riguarderanno diplomati e laureati. La ricerca è rivolta a: Coordinatori di Operazioni Immobiliari, i quali dovranno curare la gestione dei piani di manutenzione degli impianti tecnici, garantire il funzionamento e l'efficienza di tutte le strutture, contribuire alla selezione dei fornitori e gestirne i contatti per successive richieste offerte e preventivi, gestire progetti aziendali e coordinare un team di risorse; Addetti Conto Vendita, che dovranno acquisire nuovi clienti, gestire e sviluppare i clienti assegnati, gestire la trattativa commerciale, sviluppare e consolidare competenze e professionalità per raggiungere importanti risultati; Responsabili del Progetto di Organizzazione, che dovranno gestire, pianificare e monitorare la project agenda, assicurare la guida e il coordinamento dei progetti, predisporre documentazione progettuale quale piani di lavoro e documenti di sintesi, analizzare ed elaborare dati e informazioni derivanti dagli stakeholders e condurre in autonomia meeting di allineamento all’interno del team; Analisti Dati, che dovranno analizzare, elaborare e ricercare dati e informazioni, selezionare il campione e le informazioni da raccogliere in due diligence e occuparsi della stesura e della revisione critica del business plan. Ifis è una banca smart, flessibile, efficace, basata sulle persone e aperta a chiunque voglia portare futuro nel modo di fare ed essere banca, dove le persone hanno lo spazio di agire con autonomia e flessibilità per creare servizi innovativi e dove le relazioni sono snelle e informali. Per verificare tutte le altre figure… continua a leggere