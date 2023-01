ASST di Monza: Bando di concorso per 6 OSS a tempo indeterminato

L’Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (ASST) di Monza (Lombardia) ha indetto un bando di concorso finalizzato all’assunzione di 6 Operatori Socio Sanitari mediante contratto di lavoro a tempo indeterminato. Il termine per presentare la domanda di ammissione scade il 30 Gennaio 2023.

I candidati potranno iscriversi esclusivamente tramite procedura telematica, accedendo al sito: https://asst-monza.iscrizioneconcorsi.it dell’ASST di Monza (Azienda Capofila).

Posti a concorso n. 3 posti per ASST Monza (Azienda capofila)

n. 3 posti per ASST Lecco, di cui n. 1 posto

riservato ai volontari delle FF.AA.

REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE

a) cittadinanza italiana o cittadinanza di uno dei paesi dell’Unione Europea. Possono, altresì, partecipare ai sensi dell’art. 38 del D.Lgs. n. 165/01 e ss.mm.ii.:

• i familiari di cittadini degli stati membri dell’Unione Europea, non aventi la cittadinanza di uno Stato membro, che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;

• i cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria;

b) idoneità fisica all’impiego per lo svolgimento delle mansioni proprie del profilo a concorso. L’accertamento dell’idoneità fisica all’impiego, tenuto conto delle norme in materia di categorie protette, sarà effettuato a cura dell’Azienda prima dell’immissione in servizio. Se l’accertamento sanitario sarà negativo o con limitazioni o nel caso in cui l’interessato non si presenti alla visita medica senza giustificato motivo non si darà corso all’assunzione.

c) non possono accedere all’impiego coloro che siano stati esclusi dall’elettorato attivo e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall’impiego presso pubbliche amministrazioni ovvero licenziati a decorrere dalla data di entrata in vigore del primo contratto collettivo.



I cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea o di un Paese non comunitario devono, inoltre, possedere i seguenti requisiti:

• godere dei diritti civili e politici anche negli stati di appartenenza o di provenienza;

• avere un’adeguata conoscenza della lingua italiana.



REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE

Attestato di Operatore Socio Sanitario conseguito a seguito del superamento del corso di formazione di durata annuale, previsto dagli artt. 7 e 8 dell’accordo tra il Ministro della Sanità, il Ministero della solidarietà Sociale e le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano del 22 febbraio 2001.

Nel caso in cui venga presentato un attestato diverso da quello sopra specificato, sarà onere del candidato dimostrare che l’Ente che ha rilasciato il titolo è in possesso dei requisiti previsti dall’art. 2 dell’Accordo del 22 febbraio 2001.

Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel presente bando di concorso per la presentazione delle domande di ammissione, fatto salvo quanto espressamente previsto per il requisito, di cui alla lettera b).

BANDO