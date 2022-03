ASP Distretto Fidenza: bando di concorso per 31 OSS

L’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona – ASP – “Distretto di Fidenza”, in provincia di Parma, ha indetto un concorso per 31 Operatori Socio Sanitari.

La domanda di partecipazione al concorso deve essere presentata entro il 4 aprile 2022.

I candidati al concorso per l’assunzione di OSS possono presentare la domanda di ammissione solo se in possesso dei seguenti requisiti:

cittadinanza italiana o cittadinanza di uno degli Stati membri dell’UE o cittadinanza tra quelle indicate sul bando;

età non inferiore a 18 anni e non superiore tra quelle previste per il collocamento a riposo;

idoneità psico-fisica all’impiego;

posizione regolare nei riguardi degli obblighi militari;

patente di guida della categoria B;

godimento dei diritti civili e politici;

assenza di condanne penali o di procedimenti penali in corso;

non essere stati destituiti o licenziati o dispensati o dichiarati decaduti da un impiego presso pubblica amministrazione;

conoscenza della lingua inglese;

conoscenza delle più diffuse applicazioni informatiche;

diploma di istruzione secondaria di primo grado o assolvimento dell’obbligo scolastico;

attestato di qualifica di “Operatore Socio Sanitario” rilasciato o riconosciuto dalla Regione Emilia Romagna o attestato equivalente rilasciato da Enti di altre Regioni.

RISERVE

Sono predisposte le seguenti 14 riserve:

n. 7 posti riservati ai volontari delle Forze Armate;

n. 7 posti in favore del personale dipendente, inquadrato in categoria B/B1, nel profilo di operatore socio-assistenziale (OSA).

Per partecipare al concorso per l’assunzione di Operatori Socio Sanitari, è necessario presentare la domanda attraverso proceduta telematica disponibile a questa pagina entro il 4 aprile 2022

BANDO