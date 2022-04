‘Europa Sviluppa Molise’, conclusa la due giorni di laboratorio sui fondi europei della parlamentare europea del M5S Chiara Gemma

Si è concluso nel pomeriggio del 2 aprile, la due giorni itinerante di ‘Europa Sviluppa Molise’, il laboratorio tematico ideato dall’eurodeputata del MoVimento Cinque Stelle Chiara Gemma, declinato sulle sei regioni del Centro-Sud Italia.



Prima tappa a Isernia venerdì 1^aprile, presso il Grand Hotel Europa, con conclusione , sabato 2 aprile, presso il Palazzo Ducale di Larino. presenti agli eventi i sindaci dei rispettivi comuni, Piero Castrataro per Isernia e Giuseppe Puchetti per Larino, oltre al delegato Anci per il Molise Lino Nicola Gentile, sindaco di Castel del Giudice, Pompilio Sciulli, presidente Anci Molise, Paolo Spina, presidente della Camera di Commercio del Molise, i due portavoce del Movimento Cinque Stellein Consiglio regionale, Andrea Greco e Vittorio Nola, e

l’europrogettista Andrea Boffi.



‘Europa Sviluppa’, come spiegato dalla parlamentare europea, è un laboratorio avente l’obiettivo di fornire alla pubblica amministrazione tutti gli strumenti necessari per intercettare e sfruttare al meglio nelle varie realtà territoriali le possibilità offerte dall’Ue. “L’evento – ha detto Gemma – nasce dall’esigenza di dare risposta alle realtà locali, affinché l’Europa possa davvero essere vicina ai territori e viceversa. Uno dei limiti da contrastare quando si parla di Europa è la distanza che sembra esserci tra le istituzioni: le nostre regioni meridionali possono avere assolutamente accesso all’Ue, ma bisogna fare formazione e far capire quali sono i percorsi giusti.

‘Europa sviluppa’ mira perciò ad accompagnare i territori in un percorso di formazione e informazione sui fondi europei, risorse davvero sterminate ma non usate al meglio”. Attraverso un percorso di accompagnamento finalizzato alla coprogettazione, intercettando i bisogni delle realtà territoriali, anche e soprattutto delle aree interne, Chiara Gemma scommette dunque sul ruolo dell’Europa nel rilancio degli enti locali, affinché le risorse europee – fondi diretti e indiretti – possano essere intercettate e valorizzate, soddisfacendo i bisogni del territorio.

‘Europa sviluppa’ “tende infatti a far crescere i territori – ha continuato la deputata europea – offrendo quell’assistenza necessaria per intercettare tutti i bandi, quelle risorse

indispensabili per la crescita. Il Molise può sicuramente investire in tutte le risorse

naturali di cui dispone, che sono ancora poco attenzionate: i bandi europei

potrebbero andare in questa direzione, ma bisogna sapersi muovere”.



Su questo è intervenuto l’europrogettista Boffi, che attraverso esempi concreti ha mostrato ai presenti come fare per studiare e toccare con mano le possibilità di accesso ai vari bandi messi a disposizione dall’Unione europea, anche grazie al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).



L’iniziativa di Chiara Gemma è stata particolarmente apprezzata dal consigliere regionale Andrtea Greco, capogruppo del M5S in Consiglio regionale: “Il Molise di domani – ha dichiarato nel suo intervento durante i lavori di ‘Europa Sviluppa’ – deve essere una regione europea in cui cittadini, amministratori e imprenditori non devono fare la ‘questua’ per accedere ai fondi che provengono da Bruxelles. Insomma, un Molise senza ‘santi in paradiso’. Perché in questo lembo di terra, purtroppo, i diritti vengono scambiati per gentili concessioni del solito politico che illude i molisani a scadenza elettorale. Ma i diritti non dovrebbero conoscere mediatori.

Fino a poco tempo fa, infatti, parlare di progettazione europea era come discutere di massimi sistemi del mondo. Oggi, invece, anche grazie ad iniziative formative come quelle della nostra eurodeputata Chiara Maria Gemma, è quanto mai cosa concreta. Per progettare e innovare serve studio, esperienza, impegno, tempo e sacrificio, certo. Quello che non serve, invece, è restare ostaggi di logiche clientelari”.



Sulla stessa linea l’altro portavoce pentastellato Vittorio Nola: “Bisogna prendere spunto dalle migliori pratiche degli altri territori – ha argomentato – Sono dunque un po’ deluso che pochi sindaci abbiano partecipato a un evento così importante, rivolto proprio agli amministratori locali. Dopo questo incontro siamo ancora più decisi e ne faremo altri, cercheremo di essere sempre più concreti, come fatto per il Superbonus. Come avete visto, stiamo riuscendo a far prorogare la misura in Parlamento e vogliamo impegnarci nello sviluppo del Molise e nel rendere la regione sempre più attrattiva. Per farlo, serve conoscere gli strumenti giusti e capire come investire. Per questo è più che mai importante la formazione, altrimenti è impossibile centrare gli obiettivi”.