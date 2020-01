ASL Frosinone: bando di concorso per 120 Operatori Socio Sanitari

L’Azienda Sanitaria Locale (ASL) di Frosinone ha indetto un concorso per l’assunzione a tempo determinato di 120 Operatori Socio Sanitari – Cat. Bs. Sarà possibile candidarsi al concorso fino al 2 Febbraio 2020.



Requisiti:

Possono partecipare al concorso dell’ASL Frosinone i candidati in possesso dei requisiti di seguito riassunti:

– cittadinanza italiana o di uno dei Paesi dell’Unione Europea;

– idoneità fisica all’impiego;

– diploma d’istruzione secondaria di primo grado (licenza media) o assolvimento dell’obbligo scolastico;

– titolo specifico di “Operatore Socio-sanitario”, conseguito a seguito di corso di formazione di durata annuale;

– non essere stati esclusi dall’elettorato attivo;

– non essere stati dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per aver conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

La domanda di ammissione al concorso dell’ASL Frosinone dovrà essere presentata esclusivamente online tramite la pagina dedicata entro il 2 Febbraio 2020.

BANDO